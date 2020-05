Un futbolista turco confiesa haber ahogado a su hijo en el hospital tras ingresarlo por coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 12/05/2020 20:57 h

El futbolista turco Cevher Tokta, jugador del Bursa Yildirim Spor, ha confesado a la policía haber ahogado a su hijo de cinco años cuando estaba en el hospital, en el que había ingresado con síntomas del coronavirus.

El niño fue llevado al centro sanitario al presentar tos y fiebre alta, y murió poco después en la uci. Los médicos consideraron entonces que la muerte se había producido por el covid-19. Sin embargo, once días después, el propio futbolista acudió a la comisaría y confesó que había matado a su hijo ahogándolo con una almohada en la cama del hospital.

«Presioné una almohada contra mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos la apreté sin levantarla. Mi hijo estaba luchando. Cuando dejó de moverse, la solté. Después llamé gritando a los médicos para evitar cualquier sospecha», dijo en su declaración.

La policía preguntó a Cevher Tokta por las razones que le llevaron a cometer el crimen. «Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental», espetó.