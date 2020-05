Un exmilitar estadounidense se atribuye la fallida incursión naval en Venezuela

0

05/05/2020 18:24 h

Jordan Goudreau, un exboina verde condecorado tres veces la estrella de bronce por su valentía en Irak y Afganistán, se ha atribuido la operación para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, que habría comenzado el domingo con una frustrada incursión naval a cargo de su compañía. Goudreau, canadiense de 43 años y director de la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Miami, asegura que la operación sigue en marcha.

En un video, que circula desde el lunes, Goudreau aparece junto al capitán venezolano reirado Javier Nieto Quintero para hacer un llamamiento «a los venezolanos y a funcionarios de las Fuerzas Armadas, tanto superiores como subalternos, para que se unan a su causa». En el video confirma su responsabilidad en la incursión por la costa de Macuto, en La Guaira, a la que denomina operación Gedeón.

La llamada operación Gedeon habría arrancado la madrugada del domingo cuando «un grupo de mercenarios y terroristas», en palabras de Maduro, intentó adentrarse en Venezuela por las costas de La Guaira encontrándose con la oposición de las tropas venezolanas. Al menos ocho murieron y once han sido detenidos, entre ellos dos estadounidenses.

Maduro sostiene que los «mercenarios y terroristas» fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Silvercorp, a la que vincula con el Gobierno estadounidense. «En este grupo, estaban miembros del equipo de seguridad de Donald Trump: Airan Berry, mercenario profesional de Estados Unidos, y Luke Denman. Ya están declarando», dijo Maduro en una declaración televisada la noche del lunes junto con el alto mando militar, informa Europa Press.

El presidente Donald Trump ha asegurado este martes que su Gobierno «no tiene nada que ver» con la supuesta incursión naval, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de salir de viaje hacia Arizona. «Cualquiera que sea la relación [de esas dos personas con el asalto] no tiene nada que ver con nuestro Gobierno», reaccionó a la detención de dos estadounidenses en dicha incursión.

Según la versión ofrecida por la Fiscalía venezolana, la oposición dirigida por Juan Guaidó habría firmado un contrato de 212 millones de dólares con Silvercorp para echar a Maduro del poder. «Se busca reeditar lo que ocurrió en Nicaragua esta vez en Venezuela», dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

La misión, según Goudreau

«La misión principal era liberar a Venezuela, capturar a Maduro, pero la misión en Caracas fracasó», ha confirmado Goudreau en una conversación telefónica con la agencia de noticias Bloomberg. Ha confirmado igualmente que hubo bajas y detenciones en el marco de la operación Gedeon. Goudreau ha contado que algunos de sus hombres murieron y otros fueron capturados el domingo.

A última hora del lunes, las autoridades venezolanas empezaron a publicar vídeos de algunos de los detenidos, entre ellos Adolfo Baduel, hijo del general detenido Raúl Baduel, exministro de Defensa del Gobierno de Hugo Chávez.

Algunos fueron detenidos cuando intentaban regresar a Colombia en una lancha desde las costas del estado venezolano de Aragua.

Goudreau ha contado que intentó hablar con Donald Trump, para ponerle al tanto de la operación Gedeon, pero ha asegurado que no lo consiguió. «La misión secundaria es establecer campamentos de insurgencia contra Maduro. Ya están en campamentos, están reclutando y vamos a comenzar a atacar objetivos tácticos», ha revelado. El antiguo soldado ha cifrado en 52 los efectivos que habría ahora mismo sobre el terreno, entre ellos dos estadounidenses.

Cuentas pendientes

Goudreau ha confirmado también que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la operación Gedeon, precisando que fue el pasado 16 de octubre. Pero solo habría recibido 50.000 dólares a través del consultor político Juan José Rendón.

La oposición prometió pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, que asegura que «tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo», la filial estadounidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. «Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron», ha reprochado.

El jefe de Silvercorp ha aportado a Bloomberg a modo de prueba una grabación de una aparente conversación entre él y Guaidó, si bien ni el tema de la discusión ni la fecha están claros. El contrato se ha difundido por redes sociales.

El gabinete de Guaidó respondió el lunes vía comunicado que no tiene relación con SilverCorp, achacando las declaraciones de Goudreau a que «su accionar estuvo penetrado por la dictadura». «Están mintiendo», ha contestado Goudreau. «Estoy luchando en una guerra de información contra quienes me contrataron», ha declarado.

Según un artículo del periodista Joshua Goodman para Associated Press, Goudreau habría estado trabajando en esta conspiración después de la fallida asonada del 30 de abril del 2019 en contacto con Clíver Alcalá, el exgeneral del Ejército de Venezuela, un disidente del régimen que no hace mucho se entregó el pasado mes a la Justicia estadounidense para ser acusado de narcotráfico.