Escándalo en Colombia ante el espionaje militar a periodistas, abogados, opositores y exaltos cargos

Bogotá / E. La Voz 04/05/2020 22:30 h

Las carpetas secretas han generado otro escándalo político en Colombia, con el Ejército como protagonista. Así se titula una investigación de la revista Semana, que revela el espionaje a al menos 130 personas por parte de inteligencia militar, entre las que se encuentran periodistas nacionales y extranjeros, miembros de oenegés, abogados, políticos de oposición, e incluso excargos del actual Gobierno. Los dosieres de los investigados incluyen fotografías, direcciones, contactos profesionales, personales y familiares, información de redes sociales, multas de tráfico y hasta lugares de votación.

«Este tipo de espionaje es algo habitual en una dictadura, de un sistema totalitario, pero no puede ser normal en una democracia como la colombiana», dijo el director de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco. Él está entre los espiados, al igual que Nicholas Casey, excorresponsal de The New York Times, Juan Forero, periodista de The Wall Street Journal, la senadora Angélica Lozano, esposa de la actual alcaldesa de Bogotá, o incluso Mario Eastman, exsecretario del presidente Iván Duque. «La intención de hacerle un seguimiento ilegal al secretario general de la presidencia es la intención de obtener información ilegal del propio presidente de la República», dijo Eastman a Noticias Caracol, este fin de semana.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, apartó del servicio a al menos una docena de militares, el día antes de conocerse la información.

«Este tipo de conductas a miembros de la prensa, a defensores de derechos humanos, pero también a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño [el palacio presidencial] son inadmisibles. Y les he pedido [al mando militar] que tenemos que llegar hasta el fondo, con sanciones ejemplarizantes», señaló el presidente Duque, cuya popularidad se ha disparado hasta el 52 % en las últimas semanas ?es la más alta desde que llegó al poder, en 2018- por su manejo de la crisis del coronavirus.

La crisis de las carpetas secretas podría afectar políticamente al sector duro del uribista Centro Democrático, el partido de Gobierno.