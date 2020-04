Netanyahu y Gantz cierran un acuerdo para poner fin a la crisis política

0

La Voz de Galicia

20/04/2020 19:06 h

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el principal líder opositor, Benjamin Gantz, han cerrado este lunes a un acuerdo para formar un Gobierno de unidad tras semanas de negociaciones. Un pacto que pone fin a más de un año de bloqueo político. «Se está firmando un acuerdo para el establecimiento de un gobierno nacional de emergencia», señala un comunicado conjunto publicado por el Likud y Azul y Blanco.

Netanyahu y Gantz rotarán en la jefatura del Gobierno. El líder del Likud seguirá siendo primer ministro durante el primer año y medio, mientras el centrista ocupara la cartera de Defensa. Al finalizar los 18 meses, Gantz pasará a sustituirle al frente del Ejecutivo israelí, según recoge Europa Press de The Times of Israel.

El acuerdo permitirá que Israel tenga Gobierno después de las fallidas negociaciones que llevaron a repetir las elecciones en tres ocasiones en Israel en poco más de un año.

El Likud de Netanyahu y Azul y Blanco han resuelto sus disputas en torno al panel de nombramientos judiciales, uno de los principales escollos que quedaban por delante, tal y como ha recogido de fuentes cercanas a las negociaciones The Times of Israel. Sin embargo, fuentes de Azul y Blanco citadas por la cadena de televisión pública Kan han señalado que aún no hay un acuerdo sobre este punto, si bien han matizado que el asunto «se puede resolver».

El anuncio ha llegado por sorpresa, debido a que la reunión que mantuvieron a primera horaNetanyahu y Gantz en la residencia del primer ministro en Jerusalén se había saldado sin un acuerdo, principalmente por sus diferencias en torno al Comité Judicial.

Asimismo, Gantz -quien es ahora presidente del Parlamento- ha autorizado durante la jornada la presentación de la legislación que busca bloquear que una persona imputada pueda formar gobierno, lo que afectaría directamente a Netanyahu.