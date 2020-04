Una princesa súplica al rey saudí ser liberada, tras más de un año en prisión sin cargos

0

La Voz de Galicia

17/04/2020 17:25 h

Una prominente princesa saudí encarcelada desde hace más de un año sin cargos con una de sus hijas ha hecho una solicitud poco habitual al rey y al príncipe heredero del reino: ser liberada de una prisión de alta seguridad por su «deteriorada» salud.

«Yo, Basmah bint Saud bin Abdulaziz al Saudi, me dirijo a usted, querido tío rey Salman bin Abdulaziz al Saud de Arabia Saudí, custodio de las dos mezquitas sagradas, y a mi sobrino, el príncipe heredero, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz al Saud», dice en uno de los mensajes publicados en su cuenta verificada en Twitter. Añade que se encuentra «detenida de forma arbitraria en la prisión de Al Hair sin que se hayan presentado cargos contra su persona» y ha alertado de que su salud «se está deteriorando a un punto grave que podría llevar» a su muerte.

La princesa Basmah bint Saud, de 56 años y la más joven de los 108 hijos del rey Saud, el segundo gobernante del reino (1953-64), fue detenida en marzo del año pasado cuando intentaba viajar a Ginebra (Suiza) para recibir tratamiento médico de sus problemas cardíacos, según informa Al Yazira de una fuente cerca de su familia. Durante los últimos años ha destacado por su defensa de los derechos de las mujeres y las reformas en el reino saudí. Durante una breve carrera en los medios británicos hace varios años, promovió que Arabia Saudí se convirtiera en una monarquía constitucional, según The Guardian.

«No he recibido atención médica ni respuesta a las cartas que he enviado desde prisión a la casa real. Fui secuestrada sin explicación junto a una de mis hijas y encarcelada», señala en la red social. Por ello, pide al monarca y al príncipe heredero que «revisen su caso» y «la liberen». «No he hecho nada malo. Mi estado de salud actual es muy crítico», remarca. Los mensajes han sido retuiteados por la cuenta de la oficina de la princesa en Twitter, también verificada, junto a varios artículos sobre su presunta detención en 2019.

Desde su detención en febrero del 2019 permanece en la prisión de máxima seguridad de Hair, a las afueras de Riad, donde han ido a parar la mayoría de las disidencia a la dinastía de los Al Saud. Para Human Rights Watch (HRW), el arresto se ajustaba a un patrón claro de disidentes que fueron silenciados despiadadamente por el príncipe heredero, quien ha consolidado metódicamente su poder desde que derrocó a su tío Mohamed bin Nayef hace casi tres años.

La petición pública de su liberación es la última señal de agitación en la familia real del reino después de que en los últimos años han sido detenidos varios destacados miembros de la Casa Real por sus supuestas diferencias con el rey y el príncipe heredero. A principios de marzo surgieron informaciones sobre la detención de cuatro príncipes rivales de Bin Salman, en lo que fue interpretado como una nueva purga de opositores al príncipe heredero tras la que ordenó en el 2017.

Tras esas detenciones comenzaron a extenderse los rumores de una posible enfermedad del rey Salman, de 84 años, o su inminente abdicación, pero fuentes del palacio rReal han asegurado que el monarca saudí goza de buena salud.

Desde el asesinato en el consulado saudí de Estambul del periodista Jamal Khashoggi, Arabia Saudí está en el punto de mira de las críticas internacionales, que acusan a Bin Salman de haber aprobado personalmente la operación para matar al periodista, un crítico del rey y el príncipe heredero. El Gobierno saudí ha rechazado tajantemente estas acusaciones.