Ivanka Trump y Jared Kushner viajaron a Nueva Jersey rompiendo la cuarentena

17/04/2020 19:04 h

Ivanka Trump y Jared Kushner, ambos asesores del presidente de EE.UU., además de hija y yerno, viajaron con sus tres hijos esta semana al club de golf familiar de Nueva Jersey en contra de las recomendaciones federales contra los viajes no esenciales emitidas por la propia Casa Blanca.

Según informaron fuentes The New York Times y después confirmó la propia Administración Trump, el matrimonio celebró el pasado jueves la Pascua judía, la religión que Kushner profesa de nacimiento y a la que su esposa se ha convertido, con sus tres hijos en el Club Nacional Trump de Golf en Westminster, informa Europea Press.

Si bien desde la Casa Blanca han matizado que no usaron un vuelo comercial para su desplazamiento y que no existe en vigor ningún tipo de prohibición contra el desplazamiento ni a nivel estatal ni nacional, entre las medidas recomendadas por los expertos presidenciales se encuentra la de evitar en la medida de lo posible los largos desplazamientos. No tiene en cuenta que el gobernador de Nueva Jersey, Philip D. Murphy, instó enérgicamente el mes pasado a evitar cualquier viaje a las zonas residenciales de lujo del estado, donde muchas familias acaudaladas del país tienen su segundo hogar.

Desde entonces, Kushner ha regresado a Washington D.C. para seguir asesorando al presidente norteamericano, mientras su esposa se ha quedado en el club de golf, que ahora no se encuentra operativo y se ha convertido en una gran residencia particular del matrimonio.

Michael Cohen, en libertad

También este viernes se ha dado a conocer que el antiguo abogado personal de Trump, Michael Cohen, abandonará por motivos sanitarios la cárcel neoyorquina de Otisville, donde cumple una condena de tres años por pagar a cambio de su silencio a un grupo de mujeres que habían alegado una relación extramatrimonial con el presidente, para completar el resto de la sentencia en su casa.

La decisión tiene lugar después de que se declararan un total de 21 casos de coronavirus (14 presos, siete empleados) en la instalación penitenciaria donde se encuentra el antiguo abogado presidencial.

Cohen fue notificado este jueves del inicio de la tramitación para su salida de prisión, y permanece a la espera de que termine el papeleo, según ha informado su abogado, Roger Adler, a la cadena CNN. Sin embargo, Cohen deberá pasar confinado en su domicilio el tiempo restante de condena, hasta noviembre del 2021, y estará obligado a pasar los 14 días siguientes a su liberación bajo vigilancia y cuarentena, según han informado fuentes próximas al caso al mismo medio.