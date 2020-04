El ministro del Interior turco da marcha atrás en su renuncia

0

13/04/2020 16:20 h

El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, ha dicho este lunes sentirse «abrumado» por el apoyo recibido después de que su dimisión fuera rechazada por el presidente, Recep Tayyip Erdogan. En un mensaje difundido en su cuenta oficial en Twitter, Soylu explicaba el domingo que dimitía a causa de los incidentes y las aglomeraciones que se produjeron el viernes después de que anunciara con solo dos horas de antelación que a partir de la medianoche se impondría un toque de queda de 48 horas. Ese día unas 250.000 personas salieran a la calle para realizar compras de última hora.

Soylu, que ha asegurado ahora que permanecerá en el cargo y seguirá trabajando en plena pandemia de coronavirus «al servicio de la nación», ha indicado en un breve comunicado que el hecho de que haya recibido una segunda oportunidad para enmendar su error hace que la «responsabilidad se multiplique».

Muchos políticos, celebridades y figuras del ámbito público turco se han opuesto a la dimisión de Soylu y han recalcado que está cualificado para desempeñar las funciones como ministro del Interior, según recoge Europa Press del diario local Daily Sabah.

«Suleyman Soylu, que fue nombrado ministro del Interior justo después del intento de golpe de Estado el 15 de julio del 2016 se ha ganado el aprecio de la nación con su trabajo», señalaba el comunicado de la Presidencia turca una vez se supo que presentaba su dimisión.

El ministro decidió renunciar el domingo tras anunciar un toque de queda para el fin de semana con motivo del Covid-19, solo dos horas antes de que este entrara en vigor. En las aglomeraciones, preocupados por acumular los víveres necesarios, muchos ciudadanos ni respetaban la distancia social recomendada ni llevaban mascarilla, y según la oposición «facilitaron en dos horas un volumen de contagio de dos días». «Estas imágenes no son acorde a un proceso bien gestionado y con mi experiencia, y con la parte de responsabilidad que me toca en este asunto, no deberíamos haber dado lugar a ellas», reconoció Soylu en el mensaje.

El toque de queda está vigente en 31 de las 81 provincias de Turquía, que juntas suman casi el 80 % de la población del país, incluyendo todas las grandes ciudades, como Estambul, Ankara o Esmirna, y termina de medianoche.

La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento cerca de 2.000 muertos y más de 56.900 casos confirmados de Covid-19 en el país.