Turkmenistán prohíbe el uso de la palabra «coronavirus»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

01/04/2020 20:07 h

Turkmenistán, una de las dictaduras más hérmeticas del mundo, ha decretado que la mejor forma de luchar contra el coronavirus es prohibir el uso de esa palabra. Así no solo ha desaparecido de los medios de comunicación de esta exrepública soviética de Asia Central si no también de los folletos sobre prevención de enfermedades del Ministerio de Sanidad.

Según la emisora Radio Azatlyk, el servicio en turcomano de Radio Free Europe/Radio Liberty, aquellos periodistas que no acatan la orden de no citar a la pandemia son «apartados» (eufemismo de detenidos) por la Policía. También pueden ser arrestados aquellos ciudadanos que se atrevan a conversar sobre la pandemia del virus. Una medida que no sorprende en un país presidido por Kurbanguli Berdimujamedov que impone el culto a la personalidad (como su antecesor, que solo la muerte apartó del poder) y persigue sin cuartel cualquier disidencia.

Las autoridades insisten en que no hay ningún caso, pese a que Turkmenistán limita al norte con Uzbekistán y Kazajistán, países en los que, sumados, se reportan más de quinientos casos del coronavirus, y al sur, con Irán (más de 47.000 contagios y 3.000 fallecidos) y Afganistán (cerca de 200). Sin embargo, periodistas de Radio Azatlyk citando sus propias fuentes, afirman que hay varios casos en el país, así como diez pasajeros presuntamente contagiados que llegaron al puerto de Turkmenbashi provenientes de Azerbaiyán a bordo de un ferri, informa Efe.

Ashgabat, la capital, permanece cerrada desde el pasado 20 de marzo sin que el Gobierno informara sobre los motivos del cierre. Un corresponsal del portal Chronicles of Turkmenistan informó del ingreso de «muchos» pacientes con infecciones respiratorias en el hospital en la capital, pero que a todos se les diagnostica oficialmente una infección viral respiratoria aguda. Asimismo, el tráfico entre las diferentes provincias del país ha sido restringido y hay puestos de control en las principales autopistas

«Turkmenistán se ha convertido en uno de casi treinta países del mundo (...), cuyas autoridades niegan los casos confirmados de coronavirus», advierte el portal Chronicles of Turkmenistan, una de las pocas fuentes independientes y cuya página está bloqueado en el país, según ha recordado Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta oenegé acusa al Gobierno del país de «poner en peligro a sus ciudadanos».

Asimismo, ha subrayado que «la negación de esta información no solo daña a los ciudadanos sino que refleja el autoritarismo impuesto por el presidente, Kurbanguli Berdimujamedov» y ha pedido a la comunidad internacional «reaccionar» para que se haga responsable de las «violaciones sistemáticas de derechos humanos» en el país.