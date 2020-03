La familia da por muerto a exgente del FBI desaparecido en Irán en el 2007

0

La Voz de Galicia La Voz

26/03/2020 18:41 h

La familia de Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en Irán en el 2007, dijo que cree que el exoficial murió en poder de autoridades de ese país y pidió a los Gobiernos del mundo que sigan presionando a Teherán para lograr su repatriación. El régimen iraní inisiste en que desconocen el paradero de Levinson.

Pese a que la familia admite que no saben «cuándo o cómo murió», puntualizan que fue antes de la pandemia del COVID-19. «Aquellos que son responsables de lo que le sucedió a Bob Levinson, incluidos aquellos en el Gobierno de EE.UU. que durante muchos años lo dejaron atrás en repetidas ocasiones, finalmente recibirán justicia por lo que han hecho», advirtió la familia.

La declaración, firmada por Christine, Susan, Stephanie, Sarah, Daniel, David, Samantha y Douglas, y por el resto de la familia Levinson, expresa su agradecimiento al presidente Donald Trump, a funcionarios de su Administración y a varios congresistas y senadores, informa Efe.

Los parientes del exagente dijeron que esperan que Estados Unidos y todo el mundo «continúen presionando a Irán para que busque el regreso de Bob» y garanticen que «los funcionarios iraníes involucrados sean responsabilizados». Consultado al respecto durante la conferencia de prensa diaria del grupo de tarea sobre coronavirus de la Casa Blanca, Trump admitió que «esto no parece muy prometedor», pero indicó que su Gobierno no ha dicho que Levinson esté muerto. «No acepto que esté muerto», afirmó el presidente, quien recordó que el exagente «ha estado enfermo mucho tiempo y tenía problemas antes».

Levinson, padre de familia de siete hijos, desapareció el 9 de marzo del 2007 en la isla iraní de Kish, en un complejo turístico del golfo Pérsico, cuando había ido a reunirse con un fugitivo estadounidense conocido como Dawud Salahuddin, en calidad de investigador privado.

En noviembre del 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció una recompensa de 20 millones de dólares por cualquier información que ayude a encontrar a Levinson.

Irán niega tener información

Las autoridades iraníes se ciñen a su versión. «Irán siempre ha mantenido que sus autoridades no conocen el paradero del señor Levinson y que no está bajo custodia iraní. Esos hechos no han cambiado», ha afirmado en Twitter un portavoz de la delegación ante la ONU, Alireza Miryousefi.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Abas Musavi, ha dicho entender la preocupación de la familia pero ha subrayado que Teherán no tiene información alguna sobre el agente, de tal forma que desconoce su paradero o estado.

Según Musavi, la documentación oficial demuestra que Levinson abandonó Irán hacia un destino desconocido. En estos últimos años, ha agregado, las autoridades iraníes han hecho todo lo posible para obtener alguna pista, según recoge Europa Press de la agencia de noticias oficial IRNA.