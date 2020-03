Los Veintisiete acuerdan abrir las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte

0

24/03/2020 19:32 h

Los Veintisiete han dado luz verde a iniciar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte para discutir su ingreso en el club comunitario, tras disiparse las reticencias de grupos países miembro, liderados por Francia, que apostaba por endurecer el proceso para los candidatos a la adhesión. No obstante, los países de la UE han evitado fijar un calendario para arrancar las conversaciones.

En una decisión consensuada en las reuniones a nivel de embajadores y ratificada este martes por los ministros de Asuntos Europeos de la UE a través de una videoconferencia. A continuación la decisión se formalizará a través de un procedimiento escrito de cara a que lo respalden los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en la cumbre telemática que mantendrán el jueves, según informa Efe y Europa Press.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mostrado su satisfacción por la noticia, asegurando, en un mensaje en sus redes sociales, que el futuro de los Balcanes occidentales «descansa» en la UE.

Ausencia de calendario

Sobre la ausencia de un calendario, el comisario de Ampliación y Vecindad, Oliver Varhelyi, ha explicado que no se han fijado fechas concretas, dado que el proceso de abrir negociaciones se basará en el «merito propio» de cada candidato, por lo que las conversaciones pueden arrancar indistintamente con Albania o con Macedonia del Norte.

Con respecto de los progresos que espera la UE en materia de reformas políticas y judiciales, el comisario húngaro ha loado los últimos avances logrados por ambos candidatos, pero ha insistido en que no se trata solo de tener la legislación adecuada sino de aplicarla correctamente.

Albania, nuevas condiciones

En sus conclusiones, el Consejo ha establecido nuevas condiciones a Albania para abrir las negociaciones. Así lo ha reafirmado la ministra croata de Asuntos Europeos, Andreja Metelko Zgombic, que ejerce la Presidencia de turno del Consejo, quien ha añadido que esas condiciones no deben ser un obstáculo más para los candidatos, sino una herramienta para permitir la aplicación efectiva de las reformas.

Varhely y Metelko han insistido en que se trata de un día histórico para Albania y para Macedonia del Norte, y han reivindicado que la decisión se haya adoptado en un momento complicado para Europa en medio de la crisis del coronavirus, lo que, a su juicio, manda un mensaje de apoyo a la aspiración comunitaria de los Balcanes.

Dirigentes de Macedonia del Norte y de Albania han dado la bienvenida a la decisión. Zoran Zaev, ex primer ministro macedonio que ha pilotado el proceso hasta ahora, ha celebrado que ya no haya «más obstáculos» para abrir el proceso con la UE. El actual jefe de Gobierno, Oliver Spasovski, añadió que la decisión rectifica el error «estratégico» del pasado octubre, cuando no se logró consensuar una fecha para el inicio de negociaciones. Por su parte, el primer ministro albanés, Edi Rama, ha destacado que esto permitirá mayor financiación para el país.