El independentista escocés Alex Salmond, absuelto de todos los cargos de agresión sexual

23/03/2020 17:36 h

El independentista escocés Alex Salmond ha sido absuelto este lunes de todos los delitos sexuales, incluido uno de intento de violación, contra nueve mujeres entre el 2008 y el 2014, cuando estuvo al frente del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y del Gobierno regional. El jurado popular del Tribunal Superior de Edimburgo declaró «no culpable» al ex ministro principal de Escocia de doce cargos -intento de violación y once agresiones sexuales-, mientras dictaminó que el de agresión con tentativa de violación no había podido ser probado.

Después de dos semanas de juicio y unas seis horas de deliberaciones, el jurado popular, formado por quince miembros, llegó por mayoría al veredicto sobre los trece cargos. Salmond fue acusado en un principio de 14 delitos, pero fue absuelto formalmente de una décima agresión sexual, después de que la fiscalía retirara esa acusación a mitad del juicio.

A su salida del tribunal, Salmond dijo que su fe en el sistema judicial ha salido «muy reforzada» y agregó que esta «pesadilla» no podía compararse con la crisis del coronavirus. Agradeció a sus amigos y familiares haber estado siempre con él. Durante el juicio, el expolítico se declaró inocente de todas las acusaciones, que tildó de «fabricaciones deliberadas con un propósito político».

Las mujeres que acusaban a Salmond eran un miembro del SNP, una trabajadora del partido y varias funcionarias del Gobierno escocés anterior y actual.