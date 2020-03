Pekín expulsa a periodistas estadounidenses en represalia por las medidas de EE.UU. contra la prensa china

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

17/03/2020 22:12 h

China ha anunciado este martes una batería de medidas contra medios y periodistas estadounidenses en el país, en reciprocidad con las «injustificadas restricciones» de Washington a la prensa china, lo cual implica la expulsión inmediata de los informadores norteamericanos que tuvieran pendiente la renovación de sus visados, informa Europa Press

«En los últimos años, el Gobierno de EE.UU. ha dictado injustificadas restricciones contra los medios chinos y su personal en Estados Unidos, haciendo más difícil su trabajo de informar y sometiéndoles a una creciente discriminación y a una opresión políticamente motivada», ha dicho el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

En concreto, ha recordado que en diciembre del 2018 las autoridades estadounidenses ordenaron a algunos medios chinos registrarse como «agentes extranjeros» y ya en febrero del 2020 designaron a cinco como «misiones extranjeras» limitando el número de ciudadanos chinos que podían trabajar en ellas, lo cual supuso «la expulsión de periodistas chinos».

Entonces, el Gobierno de Xi Jinping se reservó el derecho a «responder» a todas estas acciones, algo que ha hecho este martes con «efecto inmediato». Así, en primer lugar, ha designado a las ediciones chinas de Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Time como «misiones extranjeras» y, en consecuencia, les ha pedido que informen por escrito sobre «su personal, sus finanzas, sus operaciones y sus propiedades» en el país.

Además, ha exigido a aquellos periodistas estadounidenses que trabajen en el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post y cuyas credenciales de prensa expiran este año que las devuelvan en un plazo de diez días. «No se les permitirá seguir trabajando como periodistas en China, incluyendo las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao», ha aclarado.

«En tercer lugar, en respuesta a las discriminatorias restricciones que Estados Unidos ha impuesto a los periodistas chinas en relación con los visados y las revisiones administrativas, China adoptará medidas recíprocas contra los periodistas estadounidenses», ha añadido.

Pekín ha defendido que se trata de «contramedidas recíprocas» y, por tanto, «legítimas y justificadas» para responder la «incomprensible opresión que los medios de comunicación chinos están experimentando en Estados Unidos».

Asimismo, ha recriminado a Washington una «mentalidad de Guerra Fría» que, según ha afirmado, «ha expuesto la hipocresía sobre su supuesta defensa de la libertad de prensa» en todo el mundo. «China urge a Estados Unidos a cambiar inmediatamente su rumbo, deshacer el daño y cesar su opresión política y sus arbistrarias restricciones sobre los medios chinos. Si elige seguir por el mal camino, puede esperar más contramedidas», ha avisado.

Por otro lado, el Gobierno chino ha querido aclarar que la prensa extranjera que trabaja conforme a las leyes «siempre es bienvenida». «Hacemos un llamamiento a los medios extranjeros y a sus periodistas a jugar un papel positivo para avanzar en el muto entendimiento entre China y el resto del mundo», ha concluido.