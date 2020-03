Joe Biden y Bernie Sanders debaten a distancia por el coronavirus

0

La Voz de Galicia Carlos Pérez Cruz

Washington 16/03/2020 07:52 h

Hubiera parecido ciencia ficción hace menos de una semana: un debate en el que los dos contendientes discuten a la distancia recomendada por las autoridades sanitarias para evitar contagiarse el uno al otro y, además, celebrado sin público. Son las primarias demócratas en tiempos del coronavirus. Un cara a cara esterilizado. Sin el contacto ni el roce que da calor al debate. Frío. En un estudio de la CNN en Washington, frente a tres periodistas, y no en Arizona con simpatizantes, como estaba previsto inicialmente. La supresión de la cotidianidad por la emergencia sanitaria global no suspendió, sin embargo, un duelo que parecía fuera de contexto ante una situación de alarma como la que se vive en Estados Unidos y en gran parte del planeta.

Joe Biden y Bernie Sanders es lo que queda de lo que en inicio fue un plantel diverso y heterogéneo de candidatos. Dos hombres blancos y septuagenarios (el ex-vicepresidente tiene 77 años, el senador, 78), a los que se les ha recordado que forman parte del grupo de edad más vulnerable al impacto del coronavirus. De entrada, han chocado los codos a modo de saludo. Sanders ha asegurado que, por protección, «tengo mucho cuidado respecto a la gente con la que me estoy relacionando» y, por supuesto, «utilizo mucho jabón». Biden ha agradecido que, «y toco madera», se encuentra «con buena salud». Ambos han suspendido los actos de campaña con público y ambos coinciden en sus críticas a la gestión que la Casa Blanca está haciendo de esta crisis, pero difieren en los detalles sobre cómo actuarían siendo presidentes.

Joe Biden ha puesto el dedo en la llaga de uno de los motivos por los que Estados Unidos apenas ha podido realizar tests hasta la fecha. La administración «rechazó» los ofrecidos por la OMS y, por ello, se ha perdido un tiempo precioso. Además, ha asegurado que «el actual sistema no puede manejar el aluvión que es probable que se produzca», por lo que ha aconsejado que se planifique la creación de «hospitales temporales» para atender la demanda. Por ello, ha llamado a la movilización del ejército. «Tiene la capacidad de construir hospitales de 500 camas y tiendas que son completamente seguras», ha garantizado el exvicepresidente.

En tiempos de crisis como estos, «la deficiencia del actual sistema sanitario», en palabras de Bernie Sanders, puede ayudar a dar impulso a su idea más popular: la de una sanidad pública universal (Medicare for All). Biden la ha rechazado de inmediato para defender que la solución está en atender la emergencia actual con un programa de contención y rescate económico, no con un sistema público universal. El segundo de Obama ha puesto a Italia como ejemplo de país con sanidad pública. «No ha funcionado allí», ha apuntado. «Eso no resolvería el problema para nada». El senador ha señalado igualmente la necesidad de dar respuesta a la incertidumbre económica de quienes van a verse perjudicados por el cierre de sus negocios mientras dure la crisis.

Tanto Joe Biden como Bernie Sanders se han comprometido una vez mas a apoyar en la campaña al ganador de estas primarias. Si resulta elegido Biden, el exvicepresidente optará por una mujer como candidata a la vicepresidencia. Preguntado al respecto, Sanders ha dicho que en su caso lo será «con toda probabilidad». Pero con un matiz: debe ser una mujer «progresista».