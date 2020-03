La militar que filtró los papeles de Wikileaks intenta quitarse la vida en prisión

El soldado estadounidense fue condenado ayer a 35 años de cárcel por haber filtrado miles de documentos clasificados a Wikileaks

El soldado estadounidense Bradley Manning, que ayer fue condenado a 35 años de cárcel por haber filtrado miles de documentos clasificados al portal Wikileaks, ha remitido este jueves un comunicado a la cadena de televisión NBC News en el que asegura sentirse como una mujer y pide que desde ahora se le llame «Chelsea». «Soy Chelsea Manning. Soy una mujer», afirma en el comunicado. «Dado el modo en el que me siento y en el que me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible y espero que me apoyéis en esta transición» ha manifestado. El soldado estadounidense comenzará a someterse a un tratamiento hormonal para cambiar de género.

Seguir leyendo