Joe Biden ya se ve como candidato demócrata a la Casa Blanca

La Voz de Galicia Carlos Pérez Cruz

Redacción / La Voz 11/03/2020 07:29 h

No es una cuestión matemática, es una cuestión de inercia. No es que Bernie Sanders ya no tenga opciones, es que el Partido Demócrata ha reaccionado a tiempo para evitarlo. Sin sutilezas, y en poco más de una semana, el establishment ha ejecutado una operación sumamente efectiva y articulada en torno a Joe Biden. Con Donald Trump esperando en noviembre, concluyó que era demasiado riesgo enfrentarle con las propuestas socialdemócratas del senador. Con hasta once candidatos activos al inicio de las primarias, decidió que la multitud era un riesgo. Con la izquierda decantada por Bernie Sanders, intervino para abrirle camino el segundo de Obama en el flanco moderado. De supermartes a martes, Joe Biden ha pasado del purgatorio al cielo.

Hace siete días, Joe Biden logró imponerse en votos en diez de los catorce estados en juego, aunque Bernie Sanders probablemente se quedará con California, el trozo más grande del pastel de los delegados. Esta pasada madrugada, con seis estados, ese trozo ha sido para Biden que, con el recuento todavía en marcha, lideraba con una cómoda ventaja en Michigan, un estado en el que Sanders se impuso hace cuatro años a Hillary Clinton. No reparte ni un tercio de los delegados que salen de California, pero es fundamental para decantar la balanza de las presidenciales. Uno de los estados bisagra que decide elecciones, mientras California se da por descontado para el Partido Demócrata. El mensaje ha calado entre los votantes: Joe Biden es la apuesta segura para vencer en noviembre.

Hay prisa por cerrar las primarias y concentrarse en cuanto antes en poner en marcha toda la maquinaria en torno a Joe Biden. Guy Cecil, el presidente de Priorities USA, principal Super PAC demócrata, ha asegurado en Twitter que «las matemáticas están ahora claras» y ha dado por finiquitada las primarias demócratas. Rompiendo su neutralidad, ha anunciado que ayudará a Biden a derrotar a Donald Trump. En su nueva función como comentarista de CNN, el ex-candidato Andrew Yang, cuya propuesta estrella hasta que se apeó de las primarias fue el establecimiento de un renta básica universal para cada ciudadano, se ha sumado al coro de apoyos. Pero especialmente llamativo ha sido el comentario en la NPR, la radio pública estadounidense, de Jim Clyburne, el veterano congresista afroamericano cuyo apoyo fue fundamental para la victoria del ex-vicepresidente en Carolina del Sur. Directamente ha sugerido la supresión del resto de las primarias para evitar que Joe Biden «se meta en problemas».

La noche ha venido precedida del anuncio de la suspensión de sendos mítines de Joe Biden y Bernie Sanders con motivo de la alerta sanitaria por la propagación del coronavirus. Mientras el senador no ha hecho declaraciones públicas, el ex-vicepresidente ha comparecido en la sede central de su campaña, en Philadelphia, para celebrar por tercera jornada consecutiva que «estamos realmente vivos». Tanto que ha llegado incluso a dirigirse a los seguidores de Sanders, de quienes ha resaltado su «incansable energía y pasión». Quizá en previsión de una posible desmovilización en noviembre de los seguidores del senador, les ha asegurado que «compartimos un objetivo común». Se llama Donald Trump. Si Biden es proclamado candidato, necesitará que la juventud que arropa a Bernie Sanders no se quede en casa.