La UE abre el diálogo con Erdogan para rebajar la tensión en la crisis migratoria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 09/03/2020 21:39 h

Recep Tayyip Erdogan llegó ayer a Bruselas en busca del apoyo de la Unión Europea y la OTAN en su política en Siria. El objetivo de la cúpula de la UE era muy distinto y pasaba por abrir el diálogo con el presidente de Turquía para rebajar la tensión en la frontera greco-turca ante la nueva crisis migratoria. Las relaciones entre Ankara y Bruselas están tensas desde que, hace diez días, Erdogan se quejó de la falta de respaldo de Bruselas a la presencia turca militar en Idlib y anunció la apertura de las fronteras turcas para permitir que los 3,5 millones de refugiados sirios en Turquía se dirigieran a Europa.

Bruselas no ceja en insistir en la aplicación del acuerdo por el que Ankara aceptó en el 2016 mantener a los solicitantes de asilo en su territorio a cambio de 6.000 millones de euros de ayudas europeas. «Es el principio del diálogo», afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para negar que la UE esté pensando en aumentar las ayudas a Turquía para que vuelva a frenar el paso de migrantes hacia suelo comunitario.

De la reunión que mantuvieron Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con Erdogan salió un acuerdo para iniciar un proceso de consultas para aclarar cómo se está implementado el acuerdo migratorio del 2016. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, y su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, serán los encargados de llevar a cabo esa tarea.

Antes de la reunión, en una rueda de prensa para hacer balance de sus primeros cien días al frente del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen recordó que una parte de los fondos de aquel pacto ya han sido desembolsados y el resto está comprometido, pero subrayó que es imprescindible que Turquía cumpla también su parte. La conservadora alemana señaló la urgencia de que las autoridades turcas «reduzcan la presión» migratoria sobre la frontera helena, tras criticar que miles de migrantes fueran usados «con fines políticos» al informarles falsamente de que la UE había abierto sus fronteras, informa Europa Press. «Tenemos diferentes opiniones sobre varios asuntos y por eso es importante tener un diálogo franco y abierto, y ver si podemos superar las diferencias», dijo por su parte Michel.

En la sede de la OTAN

Antes del encuentro con Michel y Von der Leyen, Erdogan no se había movido un ápice de su exigencia de más implicación europea en «la lucha «contra el terrorismo que lleva a cabo Turquía con gran sacrificio en Siria». En su cita con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente turco pidió a los socios aliados que muestren su solidaridad con Turquía por su papel en Siria. Sin nombrar a Grecia, avisó que no permitirá que un aliado apunte a Turquía «como responsable de la oleada de migración ilegal» y «que use la situación y a la UE para sacar un beneficio injusto». La Unión salió en defensa del Gobierno de Atenas la pasada semana y, tras refrendar su mano dura con los migrantes, anunció la movilización de 700 millones de euros y reforzar el despliegue de Frontex para defender la frontera.

Entre las peticiones concretas que Ankara le hace a la OTAN se encuentra el refuerzo de las defensa aérea en Turquía.