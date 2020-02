Contundente triunfo del SPD en Hamburgo y descalabro de la AfD

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

/ La Voz 23/02/2020 20:50 h

Después de sucesivas derrotas en distintas elecciones regionales, los socialdemócratas (SPD) se dieron este domingo una alegría en la ciudad-estado de Hamburgo, noroeste de Alemania, con una contundente victoria. Al esperado triunfo del SPD, se unió la sorpresiva caída de apoyos al ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que podría quedarse fuera del Parlamento regional.

El alcalde gobernador, Peter Tschentscher, conserva para los socialdemócratas uno de sus feudos, al obtener un 37,5 % de los votos, según la proyección difundida por la cadena pública ARD. En la sede del partido se celebró el triunfo, pese a la pérdida de ocho puntos con respecto a los comicios del 2015.

Hamburgo no iba a ser menos y, al igual que en el resto de Alemania, los Verdes despegaron de la mano de su combativa líder Katharina Fegebank. Se convierten en segunda fuerza con el 25,5 %, doblando los votos que obtuvieron hace cinco años.

Estas elecciones eran la primera cita con las urnas tras la crisis de Turingia y el atentado xenófobo de Hanau. La ruptura del cordón sanitario a la ultraderecha en Turingia castigó a la CDU y al Partido Liberal (FDP), los dos partidos que votaron junto a la AfD para aupar a un liberal como jefe del Ejecutivo regional,

La Unión Cristianodemócrata de Angela Merkel pasa de segunda a tercera fuerza en Hamburgo, al obtener un 11,5 % de los respaldos, su peor resultado en la ciudad-estado. Le sigue La Izquierda (9,0 %), el Partido Liberal (FDP) (5 %) y AfD (4,7 %). Estas dos últimas formaciones podrían quedar fuera de la cámara regional, al no tener el nivel mínimo exigido del 5 % para tener representación parlamentaria.

El asesinato a tiros de diez personas en Hanau a manos de un racista declarado ha perjudicado la AfD, que evitó en todo momento calificar de terrorismo los hechos (menos aún de terrorismo ultraderechista).

El socialdemócrata Peter Tschentscher, que accedió al cargo en marzo del 2018, cuando su predecesor, Olaf Scholz, saltó al Ministerio de Finanzas, podría buscar un socio minoritario para forjar una mayoría estable, básicamente y salvo sorpresas, con La Izquierda o con Los Verdes.

El líder de la CDU en Turingia dimite tras el pacto con la izquierda

El líder de la CDU en Turingia, Mike Mohring, va a abandonar todos sus cargos en el partido por las críticas cruzadas que ha recibido durante la crisis por la ruptura del cordón sanitario a la ultraderecha. En una entrevista publicada en el periódico Bild am Sonntag Mohring ha avanzado que se sumará a la lista de políticos que han dimitido a raíz de este terremoto político, que ha afectado al partido de Merkel.

Mohring, que en un primer momento, avaló la idea de la cooperación indirecta con AfD, no quiere encabezar el partido que va a permitir que gobierne la izquierda. «Yo me presenté con la clara promesa de acabar con el tripartito de izquierdas en Turingia», asegura en Bild am Sonntag.

El acuerdo del viernes es, en su opinión, «lo contrario» de su «principal promesa de campaña». «Por eso de forma paralela a la elección de nuestro nuevo jefe del grupo parlamentario (cargo que él ya había anunciado que abandonaba), también dimitiré como presidente de la CDU en Turingia», explicó.