Rusia impulsa la candidatura de Sanders para beneficiar a Trump

La Voz de Galicia

22/02/2020

A quienes ven paralelismos entre las bases que aúpan a Donald Trump y Bernie Sanders, la noticia de que Rusia estaría intentando favorecer al senador en las primarias demócratas probablemente les sirva para refrendar su percepción. Si Moscú buscaba polarizar hace cuatro años a Estados Unidos, Trump se demostró como el candidato más efectivo. Dentro de esa presunta lógica, Sanders es, de entre los demócratas, el aspirante más cualificado para echar más sal sobre la herida. No sería extraño, por lo tanto, que Vladimir Putin intentara impulsar a quien se define como socialista. Su partido teme que no conectará con aquellos estadounidenses que no forman parte de su fiel grupo de seguidores. Si, como informábamos el viernes, es cierto que Putin busca la reelección de Trump, Sanders parece en buena lógica la elección natural de Putin.

Todo ello se deriva de la información de Inteligencia que se ha filtrado esta semana en Washington. Primero se supo que el Congreso había sido informado de que Moscú apoya cuatro años más de Trump. El sábado, tal y como adelantó The Washington Post, parte de su estrategia pasa por favorecer a Bernie Sanders, favorito entre los demócratas después del derrumbe inicial del exvicepresidente Joe Biden.

Bernie reconoció que funcionarios del Gobierno le comunicaron «hace cosa de un mes» que Rusia está interfiriendo en su beneficio. Preguntado por qué creía que la noticia se ha publicado ahora, el senador ironizó: «Adivinadlo, cuando falta un día para los caucus de Nevada», dijo en vísperas de la tercera cita de las primarias, celebrada la madrugada del sábado. Misma ironía con la que describió como «buenos amigos» al medio que había publicado la información.

Poderes fácticos

El periódico de la capital estadounidense se defendió asegurando que la publicó en el momento de conocerla, pero los seguidores de Bernie Sanders tienen la sospecha (certificada en parte por los correos electrónicos del partido publicados hace cuatro años por Wikileaks) de que su partido y los poderes fácticos intentan torpedear su nominación. Si su sorna contra el medio que sacó la noticia recordó en parte a los ataques a la prensa del presidente, Sanders se diferenció radicalmente del mandatario al emitir un comunicado en el que afirmó que, «al contrario que Trump, no considero a Vladimir Putin un buen amigo». Añadió: «Francamente, no me importa quién quiere Putin que sea el presidente. Mi mensaje a Putin es claro: no te metas en las elecciones estadounidenses».

Donald Trump, que ha rechazado la información de sus propios servicios de Inteligencia y en julio del 2018 llegó a ponerse del lado de Putin cuando este le negó durante su encuentro en Helsinki la interferencia de Moscú en las elecciones del 2016, lleva semanas defendiendo que hay una conspiración demócrata para perjudicar las opciones de Sanders. Trump ve en el socialismo del senador la etiqueta perfecta para azuzar el miedo en Estados Unidos, desmovilizar al votante demócrata y lograr la reelección en noviembre.