Suban a bordo del Galicia: destino, Argentina

La Voz de Galicia Guillermo Redondo Álvarez

Buenos Aires 17/02/2020 05:00 h

Familias de mujeres, hombres y niños cubiertos con trencas oscuras y tocados con gorras de lana y algodón deambulan por la cubierta del barco tras depositar las maletas de tela en las bodegas. El Galicia, un trasatlántico a vapor de 2.860 toneladas, está a punto de zarpar del puerto de A Coruña en dirección hacia un futuro más próspero para sus pasajeros, en Argentina. Entre el rugir de los motores y el borbotar del agua removida por las hélices se escucha sonar dos veces prolongadas la bocina del barco, operado por la empresa alemana Hamburg Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft, a modo de despedida. Es noviembre de 1908 y su partida ya no tiene retorno. El buque llegaría el 6 de diciembre al puerto de Buenos Aires. En él, Gregorio Martínez y Presentación Serrano. Más tarde, en 1912, el barco se hundiría en Vigo.

Este es solo uno de los múltiples informes que se recogen y documentan en la página de la red social Facebook, Los barcos de la emigración y sus protagonistas, para dejar constancia de los tránsitos de la emigración española hacia Argentina. Pero el objetivo principal del proyecto no es recordar o hacer literatura con los buques antiguos que un día cruzaron el charco. Los barcos son tan solo el símbolo de lo que cargaban; los verdaderos protagonistas eran y son los emigrantes. Ahora se intenta que toda esa información que recoge la Federación Regional de Sociedades Españolas no caiga en el olvido y que todos aquellos que quieran puedan solicitar datos o proporcionarlos sobre algún familiar o sobre ellos mismos (en caso de que fueran parte de la aventura).

Rotos de emoción

La idea surge de la exposición de los vinilos de aquellos barcos. Una muestra que se ha expuesto en 50 ocasiones en Argentina desde el 2013 y que consta de 48 paneles cada uno con tres buques distintos en fotografías, un anexo con los puertos de origen en España y, cuando el recinto lo permite, la lista con todas las personas -más de 5.000- que en algún momento quisieron formar parte -o sus familiares dieron la aprobación - de este homenaje.

«A mi me ha pasado que emigrantes, no familiares, ¡emigrantes, que al ver las fotos se han caído de la emoción! ¡Lo que significa ver el barco! Hechos trascendentales de su vida: el nacimiento de sus hijos, el matrimonio y el viaje», dice Mario Álvarez, responsable de la exposición. Asegura que ellos, tanto desde la página de la red social, en la que opera solamente él, como en la de la página de la federación, se basan en la información facilitada por el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), que recoge información desde 1880 hasta 1960, aunque las listas no están completas. Faltan listados de la primera década de 1900, el año 1894, de 1933 a 1935… «Vigo, A Coruña y Vilagarcía eran los puertos desde donde más gente partía», explica el argentino de raíces españolas.

El 23 de diciembre de 1924 arribó en Argentina Plácido Varela, oriundo de Lugo; el 23 de abril del 1928 llegó Manuela Muleiro, natural de Ourense… Así confecciona la relación de los protagonistas. «Se me ocurrió la idea para que no se perdiera la información del arribo. Trasladé la inquietud a la federación de hacer una muestra itinerante, dándome la confirmación y el aporte económico. Más adelante, creé la página de Facebook», relata Mario Álvarez. Inmediatamente, asegura que todos los días recibe solicitudes de información e interacciona con gente que le facilita nuevos datos sobre sus familiares. De esta forma, la emigración gallega y española navega ahora por el océano de las nuevas tecnologías para recordar a quienes antaño cruzaron el charco en buques y evitar así que su memoria se hunda.

