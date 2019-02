La UE califica a Gibraltar de «colonia de la corona británica» y desata la ira de Londres

0

La Voz de Galicia Cristina Porteiro

Bruselas / Corresponsal 01/02/2019 15:59 h

Inadmisible, inapropiado y desleal. Son algunos de los términos que han empleado con enfado diplomáticos británicos en las últimas horas para denunciar el cambio sutil del estatus jurídico introducido por la UE en torno a Gibraltar. El Peñón vuelve a ser protagonista del brexit. En esta ocasión porque el texto público aprobado por el Consejo Europeo sobre la exención de visados a los ciudadanos británicos después del divorcio se refiere a la Roca como una «colonia de la corona británica».

En una nota a pie de página detalla que «Gibraltar es una colonia de la corona británica» y que «hay una controversia entre España y el Reino Unido en lo que concierne a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se necesita alcanzar una solución a la luz de las resoluciones relevantes y decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas». Mucho más explícito es el apartado 3, en el que el Consejo admite abiertamente que «Gibraltar no es parte del Reino Unido», sino un territorio de ultramar en disputa internacional. Para la ONU, la Roca es un territorio sin autogobierno, pendiente de descolonización.

Este parche aclaratorio no ha sentado nada bien al Gobierno de Theresa May, que ha acusado a España y a Francia de conjurarse para entorpecer los esfuerzos de lograr un acuerdo. Algunos de sus diplomáticos han ido más allá al sugerir que el Gobierno español está aprovechando el brexit para arrebatar Gibraltar a los británicos. «Los españoles están preparándose para una lucha por Gibraltar cuando haya una petición de extensión (del brexit)», señalaron fuentes de la UE al diario Financial Times.

Este movimiento, sigiloso y controvertido, podría suponer una barrera para el Gobierno británico. Londres intuye que cualquier prórroga para evitar el brexit el próximo 29 de marzo podría venir supeditada al reconocimiento del estatus de Gibraltar como una colonia en disputa. Temen que una eventual reapaertura de las negociaciones de divorcio desemboque en una nueva ofensiva política española para conseguir nuevas concesiones en torno al Peñón. El nerviosismo desatado en la cancillería británica ha llevado a sus responsables a señalar que en Gibraltar ya hubo un referendo en el 2002 que se saldó con un 98,9 % de los ciudadanos rechazando la soberanía española.

Lo cierto es que son las propias autoridades gibraltareñas las que abrieron la puerta a este giro político al alegar en el 2017 ante el Tribunal de Justicia de la UE que el Peñón es un territorio separado y distinto del Reino Unido. ¿Con qué fin? Evitar que se le aplicase la normativa europea en el marco de la fiscalidad del juego y las apuestas. El alto tribunal reconoció que Gibraltar no era parta del Reino Unido, pero que la relación comercial entre las dos jurisdicciones no era la misma que la que se da entre dos Estados miembros, debido a sus vínculos estrechos. Ese doble rasero de las autoridades del Peñón podría jugar en su contra en este último tramo del brexit.