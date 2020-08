Nubes para despedir agosto

0

25/08/2020

Ni para ti, ni para mi. Ese puede ser el resumen de la predicción meteorológica para esta semana en Galicia. La comunidad se mantendrá en una situación intermedia entre el anticiclón y las borrascas, ni el anticiclón logrará llenar de sol los últimos días gallegos de agosto, ni las borrascas lograrán irrumpir como la semana pasada llenando de agua los cielos de norte a sur.

Este martes Galicia se mantendrá en la influencia de las altas presiones, aunque un frente muy poco activo llegará al litoral atlántico con el avance del día. Con esta situación, tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mitad este, mientras que en el oeste los cielos permanecerán parcialmente cubiertos. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas descenderán en el litoral atlántico. En el interior, los termómetros seguirán alcanzando temperaturas de más de treinta grados.

Las nubes irán tomando protagonismo conforme pasan los días y el miércoles, en el litoral, la jornada comenzará con nubes bajas y niebla aunque con el avance de las horas los cielos se irán despejando. Las temperaturas, en general, irán en ascenso en toda la comunidad.

El jueves, Galicia queda en una zona intermedia entre altas y bajas presiones, con vientos de componente oeste que traerán mucha humedad. Así, se esperan cielos cubiertos en la mitad oeste, con posibilidad de alguna lluvia débil e intermitente y con apertura de claros en la mitad este.

El mismo patrón seguirá de cara al viernes, tiempo seco en el interior y con probabilidad de alta de alguna llovizna en la franja atlántica.

¿Qué pasará el próximo fin de semana para despedir el mes? Parece que a partir del viernes volverán a predominar los vientos de componente norte y el tiempo será seco en toda la comunidad, aunque desde MeteoGalicia advierten: «Para a fin de semana falta moito, falamos dunha semana que evolucionada cara unha situación intermedia, non está o anticiclón claro e tampouco as borrascas, así que non temos nada asegurado».

Calor en toda España

La última semana de agosto seguirá apretando el calor en casi toda la península, sobre todo en Canarias y en el valle del Guadalquivir, áreas en que se alcanzarán los 40 grados.

El viernes llega la inestabilidad y con ella una bajada generalizada de las temperaturas. Los termómetros se situarán dos grados por debajo de los valores habituales de finales de agosto, sobre todo en la mitad norte.