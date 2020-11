Coudet, dispuesto a «convencer a los jugadores de que la idea es buena y se puede hacer»

0

Vigo 19/11/2020 11:34 h

El nuevo entrenador del Celta, Chacho Coudet, concedió ayer una entrevista al programa de la Cadena Ser El Larguero donde también estuvo con Gustavo López, compañero suyo durante sus meses en Vigo que recordó alguna anécdota. El técnico señaló que «la salida de Internacional fue por distintas circunstancias y era una decisión tomada». «Apareció la posibilidad del Celta y estoy feliz de estar, con ganas de trabajar, intentando revertir una situación que no es la mejor y con confianza en que estos jugadores lo pueden hacer», indicó.

Coudet dice haberse encontrado a un equipo «con ganas y una gran predisposición», conscientes de que la situación es difícil. «Los cambios de trabajo y metodología son duros por un montón de cosas. No hay ideas mejores ni peores, sino distintas, y están con ganas», insistió. El argentino también recalca que conoce el sentir del Celta pese a estar poco tiempo. «Trataremos de hacer un equipo con el que el hincha se sienta bien, que sea lo que quiere ver. Así que son pocos días de trabajo, pero vamos por ese camino».

El objetivo no puede ser otro que «ganar y sacar puntos, asumiendo la responsabilidad». Quiere que el equipo «pueda jugar suelto a la hora de tener el balón y saber los compromisos que tiene a la hora de no tenerlo» y considera que «las ideas se sostienen». «Intentaremos llevarlas lo más rápido posible, poder hacerlo de la mejor manera». Para ello es clave, indicó, «convencer a los jugadores de que la idea es buena y se puede hacer».

Confirmó que esa idea va a ser la que le viene caracterizando, de intensidad y un equipo agresivo, valiente, con presión alta en bloque alto, características que pronunció Gustavo López y que asintió el Chacho. «Sí, cuando te van a buscar es porque el equipo coincide con la idea que vós tenés en la cabeza. Después, claro, es un cambio que hay que trabajar», afirma. Pese a que reconoce tener poco tiempo, acepta la «responsabilidad de obtener resultados». También recordó que se enfrentan «a un gran rival» tras una fecha FIFA que supondrá que la mayoría de los internacionales no llegan hasta mañana, viernes, avanzó.

Se define Coudet como un técnico «exigente pero cercano al jugador». Confía mucho en sus futbolistas e intenta relacionarse con ellos «de la mejor manera», tratando a todos por igual e intentando hacer como entrenador lo que hubiera querido de cada técnico que le entrenó. pero tiene claro también que cuando llega el momento de saltar al terreno de juego tiene que ser «a cara de perro».

Confirmó, asimismo, que Hugo Mallo será capitán cuando juegue. «Hablé poco del tema, no me quita demasiado tiempo. Históricamente lo elige el vestuario y no va a ser la excepción», dice. Además, concibe el brazalete como algo que «no indica que el que no lo lleva no sea igual de líder y puede ser una caricia a un compañero según el momento futbolístico y de vida que atraviese».

«Espero hacerlo mucho mejor como entrenador que como jugador»

Coudet quiere «hacerlo mucho mejor como entrenador» porque como futbolista, bromeó: «Le he pasado alguna vez cerca al balón, pero no le he pegado demasiado», en referencia a su corta etapa. Gustavo y otros compañeros trataron de convencerle para que no se marchara, pero fue en vano. «Se me juntaron muchas cosas, me pasó de todo», incluida una neumonía de su hija siendo bebé. River le llamaba de nuevo y aceptó irse: «Quería jugar».

Gustavo López contó una anécdota de un partido de Copa de Coudet nada más llegar. Él era un interior de ida y vuelta y Lotina le situó de extremo. «En el entretiempo se sienta a mi lado y me dice: ‘Cuervo, creo que el entrenador que me trajo no me conoce’». Lo confirmó el Chacho: «En esa época era más difícil ver vídeos. Y la verdad es que no me tenía muy visto, no», comentó con humor.

Gustavo López comentó que veía muy serio a Coudet en su papel de entrenador: «Él no es así, es un personaje», aparte de un entrenador «con muy buenas ideas». El Chacho replicó: «A ti te veo muy suelto, con palabras raras». Los dos dejaron patente la buena relación que les une a raíz de sus meses en común en el vestuario del Celta.