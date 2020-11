Decepción por un «chantaje emocional con intercambio económico» Todas las peñas que se han expresado en redes sociales sobre la campaña de abonados se han posicionado en contra

Vigo 14/11/2020 10:37 h

Las peñas celtistas que utilizaron las redes sociales para opinar sobre la campaña de abonados lanzada ayer por el Celta se posicionaron en todos los casos en contra. Algunas, como Siareiros Celta Vigo o Terra Celeste -cuya presidenta también dio su punto de vista a La Voz- emitieron comunicados mostrando su malestar.

📄 Nun @RCCelta sen valores nin paixón, nós somos a excepción. pic.twitter.com/ciZ0Y48SUY — Siareiros Celta Vigo (@SCV1923) November 13, 2020

Entre las más contundentes, Celtílikos consideró que se trata de un «chantaxe emocional con intercambio económico», añadiendo que aumenta «máis a distancia entre os seareiros e a empresa». «Isto non é unha decisión de sentimento, é unha decisión empresarial», sostienten. Nasa Celeste, por su parte, lamentaba no reconocer a su club. «Que nula corresponsabilidade social e económica. Os vosos erros a pagalos xs de sempre e no peor momento», añadían.

Isto é un chantaxe emocional con intercambio económico.

O único que se consegue é aumentar máis a distancia entre os seareiros e a empresa.

Isto non é unha decisión de sentimento, é unha decisión empresarial. https://t.co/0gKGNsnF1N — Celtilikos (@celtilikos) November 13, 2020

🙃 Non te recoñezo meu Celta, non te recoñezo. Que nula corresponsabilidade social e económica. Os vosos erros a pagalos xs de sempre e no peor momento 🤦‍♀️🤦‍♂️ https://t.co/cFTbKBNSlG — NASACELESTE (@nasaceleste) November 13, 2020

Le-Chuzas Celestes daba las gracias con ironía al club por «apoiar a todas as persoas que fan un esforzo nun ano normal e este o están pasando moi mal», poniendo en duda, además, el eslogan #istovaidecorazón de la campaña anterior. En la misma línea escribían desde Sempre Pahiño: «50 pavos o adiós (...). Para nosotros, un completo desastre. 50 euros que solo sirven para un trozo de plástico pero que para nosotros son un tesoro», recordando que hay personas que «miran al futuro inmediato con pánico por lo que pueda pasar» al haber puestos de trabajo en el aire y muchos otros que se han perdido ya.

Grazas @RCCelta por apoiar a todas as persoas que fan un esforzo nun ano normal e este o están pasando moi mal.

Total, que son 50€...? 🤬

Como era? #istovaidecorazon

Vades de carallo é o que vades. — LE-CHUZAS CELESTES (@le_chuzas) November 13, 2020

Puestos de trabajo en el aire. Otros perdidos directamente. Muchos mirando al futuro inmediato con pánico por lo que pueda pasar. Pues ahora queremos 50 pavos o adiós... Cada cual que piense lo que quiera sin duda. Para nosotros es un completo desastre — Peña Sempre Pahiño (@Semprepahino) November 13, 2020

A la Peña Celtista do Casco Vello le faltaban las palabras, decían, para defender «esta acción que ataca ao pilar económico de todas as nosas familias só por afianzar un proxecto de elites que nada ten que ver co celtismo que ata dagora coñecíamos». Boinas celestes, con el comunicado de Siareiros Celta Vigo -grupo al que pertenecen-, agregaban: «Nos tempos que corren, non merecemos este trato. Co sentimento non se xoga».

O de hoxe xa roza o surrealismo, @RCCelta.

Fáltannos as palabras para definir esta acción que ataca ao pilar económico de todas as nosas familias só por afianzar un proxecto de élites que nada ten que ver co celtismo que ata dagora coñecíamos.

O CELTISMO TEN QUE SER SOBERANO. — #PCCV (@cascovellopc) November 13, 2020

Nos tempos que corren, non merecemos este trato. Co sentimento non se xoga. https://t.co/RFBwCeJmiE — Boinas Celestes (@BoinasCelestes) November 13, 2020

La Peña Afouteza recordaba la definición del término que les da nombre y que tanto usa elc club -»afouteza: la disposición de quien actúa sin temor a las dificultades o peligros»- y apostillaban: «Con esta campaña de aboados ides sobrados de Afouteza... Relaxade un pouco a vosa Afouteza». Y Fútbol de Salón se mostraba también crítica con la manera en que vende el club la campaña.

AFOUTEZA: "la disposición de quien actúa sin temor a las dificultades o peligros"

Hola @RCCelta con esta campaña de aboados vades sobrados de Afouteza...relaxade un pouco a vosa Afouteza — Peña Afouteza (@Afouteza) November 13, 2020

“....... cambian os tempos, pero non os sentimentos.......”



E MOITO MAIS pic.twitter.com/niL0COwxqI — Peña FdS RCCV (@FdS_RCCV) November 13, 2020

Tropas de Breogán, otro miembro de Siareiros, ahondaba en las palabras del comunicado conjunto y otros colectivos, como Preferencia, se hacían eco de críticas de otras personas, dejando claro que también son reacios a la propuesta del club.