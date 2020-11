Coudet: «Si acepté, es porque creo que podemos revertir la situación»

Coudet asegura que no hubiera aceptado si no creyera que hay plantilla para revertir la situación

«Quiero que el hincha se sienta identificado más allá del resultado» Coudet asegura que no hubiera aceptado si no creyera que hay plantilla para revertir la situación

«Quiero que el hincha se sienta identificado más allá del resultado» Coudet asegura que no hubiera aceptado si no creyera que hay plantilla para revertir la situación RC CELTA

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 14/11/2020 14:52 h

El nuevo entrenador del Celta, Eduardo Coudet, ha insistido en su primera rueda de prensa tras ponerse al frente del equipo en que este proyecto le supone «un desafío». Además, no se detiene a pensar en las dificultades del equipo tanto esta temporada como en las anteriores. «El pasado en el fútbol no cuenta. Si acepté la invitación de trabajar en el Celta es porque creo que hay material para que la cosas salgan bien», indicó.

Convencido de que con la plantilla que tienen están «capacitados para revertir la situación», expresó su confianza en que puedan encontrarse «en otra ubicación y de mejor manera», consciente de que si las cosas no fueran mal, él no estaría ahí, dijo. «Es un lindo desafío, un gran desafío, con muchas ganas de empezar a trabajar y poder hacer las cosas de la mejor manera. No queda otro camino que el trabajo, saber que vamos a intentar poner un equipo que transmita de adentro hacia afuera», agregó.

Coudet llega con la idea de «trabajar, tratar de transmitir una idea, demostrar un buen equipo en el campo que sea solidario, intente jugar de la mejor manera». Señaló que le gustan «los equipos físicos, que corren, disputan cada balón como si fuera el último. Esa es la idea» que quiere transmitir a la plantilla. «Con trabajo, todos los jugadores son adaptables. El fútbol es un deporte de contagio, de costumbres. Vamos a tratar de trabajar. La idea al cambiar de entrenador es distinta, ni mejor ni peor».

Y asegura el argentino que confía en los jugadores que pasa a tener a sus órdenes. «Es una buena plantilla que vamos a trabajar, vamos a tratar de transmitir la idea lo más rápido posible. La metodología de trabajo de cada entrenador es distinta, no hay mejores ni peores», ahondó. Asegura que es más de mirar las virtudes que las carencias y no oculta que «ayudaría mucho que los resultados acompañen pronto».

Aunque cree que no es momento para hablar de futuro, sí le ilusiona pensar en el largo plazo. «Es la idea, es lo que se habló con la directiva. Para eso tenemos que pensar a corto y medio plazo para que las cosas se sostengan. En el fútbol, lo que te sostiene son los resultados. Vamos a tratar de conseguirlo», comentó al tiempo que recordaba que en los clubes en los que ha estado casi siempre se le ha dado un tiempo de margen.

Preguntado por Mandzukic, aseguró que no hay negociación alguna abierta «con nadie». «Los mejores refuerzos son los que están, sería una falta de respeto otra cosa. Si vine es porque confío en los jugadores que están», explicó. Sobre la capitanía, lo deja en manos del vestuario. «Por lo que hemos hablado, normalmente son los jugadores aquí en esta institución los que eligen al capitán, lo decidirán ellos. Me gusta ser cercano del jugador, charlaremos, no he tenido la posibilidad todavía». Su intención es que se hable con naturalidad y el grupo tome «la mejor decisión».

En cuanto a la apuesta por la cantera, Coudet asegura que en todos sus equipos han sido protagonistas los jóvenes y aquí no va a ser una excepción. «El valor no pide documento. El tema es tener una competencia interna lo más elevada posible y eso va a elevar los niveles individuales», respondió. También aseguró que conoce bien la Liga. «De allá para acá se observa todo y el conocimiento es total. Sabemos a quién vamos a enfrentar y cuál es la materia prima que tenemos en casa», dijo.

Una de las prioridades del argentino es que «el hincha se pueda sentir identificado más allá del resultado». «Vamos a intentar jugar bien al fútbol, proponer, ser un equipo físico que luche cada balón», afirmó. Pese a su poco tiempo en Vigo, aseguró saber «que el hincha del Celta valora mucho dejar la vida en cada partido». «Vamos a intentar ser protagonistas, jugar bien al fútbol y ganar», proclamó.

Coudet no oculta que necesitará tiempo, pero no puede decir cuánto ni se va a agarrar a ello como excusa, advierte. «Necesitamos trabajo para poder transmitir una idea. No hay un tiempo determinado, necesitamos tiempo pero no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de los resultados. Vamos a ver qué nos conviene para vernos mejor», profundizó.