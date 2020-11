«Esixen un pago ao celtismo máis fiel baixo a ameaza de perder o vencello co clube»

0

13/11/2020

El colectivo Siareiros Celta Vigo, que engloba a las peñas Baixo Miño, Boinas Celestes, Celtabirras, Fútbol de Salón, Irmandiños 1923 y Tropas de Breogán, ha emitido un comunicado expresando su punto de vista sobre la campaña de abonados del club vigués, lanzada esta mañana. Como la mayoría de los celtistas y peñas que se han expresado a lo largo de la mañana en las redes sociales, se muestran muy críticos.

En concreto, Siareiros Celta Vigo se declara «sorprendido e decepcionado» con la propuesta de la entidad viguesa. Entienden que la campaña «esixe o pago ao celtismo máis fiel, baixo a ameaza de perder o vencello da antigüidade e a butaca». Y eso pese a que, subrayan, no existe la garantía de «poder ofrecer a cambio aquilo que realmente interesa a todos: unha volta ás bancadas» que no piden «por sentido común», pero «en cuxa ausencia non é serio pasar o cazo», consideran.

No consideran argumento válido que la medida sea análoga a la tomada por otros clubes. «Non fai senón confirmar o lugar secundario que ocupan os seareiros no fútbol actual», algo que no les resulta novedoso, si bien sí les asombra «a facilidade coa que son tendencia neste deporte as decisións alleas aos seus intereses económicos, mesmo en tempos tan difíciles».

Además, recuerdan que la pandemia sigue haciendo estragos al cobrarse vidas y puestos de trabajo. «Ninguén é completamente inmune a esta realidade. Os clubes de fútbol non son a excepción, pero aínda menos as súas familias, as peñas, toda a xente que dá sentido a estas organizacións».