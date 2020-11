El vigués y excéltico Sergio Barcia debuta en Primera con el Granada

View this post on Instagram

Contento por mi debut en primera división,y más por hacerlo donde lo he hecho,en un club con unos valores que se ven por sí solos,agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante el camino,mi familia,e amigos,y también a Iago y a Goran porque esto también es de ellos,agradecer al club por la confianza que se me ha dado desde el primer minuto y también agradecer a mis compañeros ,al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club porque no hubiese sido posible sin su ayuda, esto es un gran premio para seguir trabando porque aún queda mucho camino por recorrer,y por último agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido que han sido muchos,muchas gracias! @granadacf