Óscar García: «Tengo fe, ganas y fuerzas para seguir, pero no depende de mí»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 06/11/2020 23:55 h

Óscar García Junyent se mostró «contento y orgulloso» por la imagen ofrecida por el Celta en el Martínez Valero, pero no por el resultado, pues considera que su equipo mereció el triunfo. No puso un pero a la actuación de los suyos. «En la situación en la que estamos, el equipo ha dado la cara y se ha parecido bastante a lo que quiero. El punto sabe a muy poco por el trabajo que hemos hecho y porque hemos tenido las mejores ocasiones», señaló el entrenador.

En su análisis del partido, el catalán recordó que el equipo rival dispuso de un tempranero penalti que penalizó al Celta. «Queríamos ser los que nos adelantáramos para tener un partido diferente. No ha sido así y la reacción ha sido buena», valoró. Contó cuatro ocasiones «muy claras» de su equipo y en el debe apuntó la puntería. «Es lo que tenemos que ir mejorando. La idea es seguir creando ocasiones de gol. Seguro que cuando empecemos a estar más acertados, se verá el potencial que tenemos», confía.

Óscar dijo no poder responder a la pregunta sobre si «le van a dejar» continuar en el cargo tras la mala racha que se prolongó con el empate. Pero si afirmó que se siente capacitado para sacar adelante la situación. «Me centro en mi trabajo, en intentar seguir mejorando la finalización para que se vea realmente el equipo que somos si puedo seguir».

El entrenador del Celta habló en condicional de esa posibilidad de continuar al frente del equipo, lo que provocó que se le preguntara si no tenía mucha fe al respecto. Incidió en que sí la tiene. «Yo tengo fe, ganas y fuerzas, pero no depende de mí», asumió el que acaba de cumplir un año como inquilino del banquillo celeste.

Respecto al parón, comentó que tiene la parte negativa de que algunos internacionales se van con sus selecciones, en algunos casos teniendo que hacer muchos kilómetros. «Muchas veces es dudoso que sea bueno porque no sabemos cómo vienen y tenemos sudamericanos que vendrán poco antes del partido», planteó. En todo caso, recordó que el Sevilla tendrá el mismo problema y que, en caso de seguir, lo intentarán resolver de la mejor manera.

«Poco puedo decir del arbitraje, que te sancionan»

Preguntado por el arbitraje, no quiso profundizar, pero dejó claro su malestar de manera sutil. «Poco puedo decir del arbitraje porque si no te sancionan. Pero es verdad que mucha suerte con este árbitro no estamos teniendo los últimos partidos que nos ha tocado, que son bastantes», dejó caer.

Otra de las cuestiones que se le plantearon al técnico del Celta fue en relación al rendimiento de Jeison Murillo, un futbolista que admitió que por el momento no está logrando ser el futbolista que llegó a Vigo en el mes de enero y que jugó un papel clave en la mejora defensiva del equipo. «Es verdad que todavía le queda para ser el jugador que llegó a principios de año, pero esperemos que a base de partidos vaya recuperando su nivel», indicó. Además, hizo referencia a lo bueno que mantiene. «Es un futbolista de jerarquía, se comunica con los compañeros todo el partido, ordena y manda. Es verdad que es uno de los jugadores que tenemos que recuperar su mejor nivel», insistió el entrenador del Celta. Sigue siendo un fijo en sus alineaciones.