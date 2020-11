Ruly:  «Me fastidia decir que quiero ganar al Celta, pero me debo a Unionistas»

0

Vigo 05/11/2020 11:15 h

El Celta B recibe este domingo a Unionistas, donde está cedido el portero Ruly García. El jugador, que entró en varias convocatorias de Óscar García Junyent en el primer equipo mientras permanecían lesionados Rubén Blanco y Sergio Álvarez -que sigue recuperándose-, se fue luego a préstamo por segunda temporada consecutiva.

En declaraciones a Saldeporte, el jugador no oculta que este duelo dista mucho de ser uno más para él. «Es muy especial para mí volver a la que considero mi casa, llegué allí con 16 años y me han tratado siempre genial», indica. Pero también tiene claro que quiere un triunfo de su actual equipo. «Para mí es especial volver, pero eso no quita que sean tres puntos más, me fastidia decir que quiero ganar al Celta porque soy celtista, pero yo ahora me debo a Unionistas y a toda su afición, estoy encantado con el club«.

El guardameta no ha debutado por ahora en liga, pero tiene claros sus objetivos. «Yo he venido aquí a disputar minutos, porque un club como el Celta no cede a un jugador si no es para foguearlo», sostiene. Y asegura que, aunque hay gente que empieza sin jugar y luego se viene abajo, no es su caso. «Mi motivación es entrenar todos los días para convencer a Hernán de que puedo jugar».