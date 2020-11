Boyé: «Si marco al Celta, lo celebraré; es un partido más»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 03/11/2020 14:00 h

Lucas Boyé se enfrenta este viernes por primera vez al Celta, club por el que pasó en la temporada 2017/2018 -llegó como refuerzo del mercado de invierno-, pero apenas dispuso de minutos (266 en trece encuentros, dos como titular). Hoy el futbolista, que calificó hace unas semanas su experiencia en Vigo de «positiva» marcó distancias.

«Es un partido más que quiero ganar con mi equipo de ahora. Es importante ganar por muchas razones, no más por eso. Voy a jugar ante un ex equipo pero nada más que eso», afirmó el delantero argentino. Además, no tiene dudas sobre si lo celebraría. «Obvio», respondió tajante. Por ahora son tres los excélticos que han hecho gol a los vigueses este curso: Maxi Gómez, Facundo Roncaglia y David Silva.

Preguntado sobre el complicado momento que vive el Celta, evitó cualquier valoración. «Nada tengo que decir sobre su situación. Yo pienso en el Elche y quiero ganar el viernes de todas las maneras». Boyé, que ya se estrenó como goleador -en Vigo no lo había logrado- vio interrumpida su progresión por una lesión que ya ha superado y dijo encontrarse bien. También confirmó algo que ya había comentado en su día: bloqueó a 10.000 detractores en redes sociales dada la cantidad de críticas que recibía.