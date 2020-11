El Celta ultima la campaña de abonados

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 02/11/2020 15:41 h

El Celta trabaja en la campaña de abonados, que todavía no está cerrada, pero podría ver la luz esta misma semana o bien la próxima, según las previsiones que se manejan en este momento. Han pasado casi dos meses desde que la entidad comunicó a sus abonados del curso pasado que «en las próximas semanas» llegarían noticias al respecto.

Varios aficionados que en los últimos días han acudido a los establecimientos comerciales del club explican que no se les aplicaron los descuentos para socios que sí se habían seguido haciendo en las últimas semanas con los carnés del curso 2019/2020. Estos han dejado de realizarse, según se les transmitió, ante la inminencia de esa nueva campaña con la que se comprometieron en el texto remitido en su día a los socios a buscar «la mejor solución posible».

No han trascendido las condiciones, aunque a esos mismos aficionados se les comentó en algunos casos en las tiendas que se pagará una cantidad simbólica por mantener el asiento y la antigüedad, dado que por el momento sigue sin haber perspectivas de que los aficionados regresen a los estadios en el fútbol profesional. Precisamente, sí los está habiendo en Segunda B, si bien el filial celeste se estrenó en Barreiro a puerta cerrada y todavía no hay noticias de qué pasará en la próxima jornada, en la que los de Onésimo reciben a Unionistas.

Consultadas al respecto sobre este asunto, la mayoría de las peñas celtistas optaban por que no se lanzara campaña de abonados alguna mientras no se pueda garantizar la asistencia de público a Balaídos, algo que por ahora no ha ocurrido. El club sí intentó sin éxito que pudieran entrar espectadores a Barreiro al estar permitido en Segunda B, pero sus gestiones no obtuvieron respuesta a tiempo para el primer partido como local del filial.