Óscar: «Tengo el respaldo de los jugadores»

01/11/2020

Óscar García Junyent reconoció que al equipo le están penalizando los «errores individuales» en la faceta defensiva y admitió que la Real Sociedad fue superior durante todo el encuentro. «Han sido mejores exceptuando un rato en la segunda parte. Han dominado y han sido superiores», asumió el técnico del Celta. «Lo que voy a hacer mañana es preparar el partido del Elche. Me centro en el partido del Elche, seguiré trabajando hasta que me digan que pare», afirmó.

No quiso dejar duda alguna sobre si se siente con ánimo de seguir al frente del equipo. «El vestuario no está bien, pero como yo, está fuerte. Me siento con fuerza y ganas de revertir lo situación. Aquí tenemos responsabilidad todos, del primero al último», indicó. Entiende que deben ser conscientes de que va a ser «una temporada larga» y que el inicio está siendo «muy complicado».

Además, recordó que hay «poco tiempo» para pensar en esta derrota porque tienen un nuevo partido el viernes frente al Elche. «Desde mañana vamos a preparar el siguiente partido con los disponibles, con los que quieran venir a ayudarnos. El año pasado lo conseguimos y no tengo duda de que lo sacaremos».

Óscar siente que tiene «el respaldo de los jugadores», explicando respecto a Hugo Mallo que «nadie está por encima del club». En cuanto al partido, tampoco se anduvo con rodeos: «La Real ha sido superior, no me importa reconocerlo, ha sido así y ha sido claro. Cuando sacábamos la cabeza nos volvían a castigas», indicó. Habló también de «demasiados errores defensivos para aspirar a competirles o ganarles».

También respondió sobre las palabras de Aspas de que los jugadores tienen que mirarse el ombligo en vez de señalar al míster. «La responsabilidad es de todos, del primero al último. Tengo la mía. Hace dos años el equipo se salvó a última hora, el año pasado también, y esta, aunque el inicio está siendo complicado, esperemos poder tener una temporada tranquila».

Sobre la ausencia de Olaza, indicó Óscar que Fontán «está jugando bien» y explicó que optaron por él porque querían «tener mejor salida de balón por banda izquierda», señalando que tanto él como Carreira hicieron «un buen partido» a su juicio, pese a estar cansados al final, añadió.