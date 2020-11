Óscar García: «Hugo se equivocó varias veces y había que tomar una decisión»

0

Vigo 01/11/2020 19:00 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, ha vuelto a responder sobre su decisión de retirar la capitanía a Hugo Mallo. Sin entrar en detalles, sí ha dado algunas pistas. «No voy a decir los motivos por los que lo hice. Los jugadores lo entienden y el club me respalda. Se equivocó varias veces y había que tomar una decisión», indicó.

Óscar sostiene que no tiene «problemas con él» y reveló que iba a entrar en la convocatoria para el duelo de esta tarde. «Había entrenado tres días y si recupera su mejor nivel, nos puede ayudar. Fui a dar la convocatoria y no pudo venir porque el doctor me dijo que tenía molestias», relató.

El técnico argumentó también que no se busca «problemas por capricho», incidiendo en que nadie está por encima del club y si alguien puede aspirar a estar al mismo nivel, se llama Iago Aspas. «Nadie está por encima del equipo y del club, el único que podría estarlo es Iago porque lleva años siendo el mejor y rindiendo a un altísimo nivel. Es un placer verle día a día, para mí es el único titular indiscutible, el único que puede estar al nivel del club».