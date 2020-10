Óscar: «Hay demasiado ruido alrededor y tenemos que centrarnos en ganar a la Real»

0

Vigo 31/10/2020 15:48 h

Óscar García Junyent considera que hay «demasiado ruido» alrededor del Celta y que lo mejor es «centrarse en ganar a la Real Sociedad», rival de mañana. El entrenador del equipo vigués comenzó dando su versión de lo ocurrido con los capitanes y después quiso centrarse en lo deportivo, repitiendo que ni puede controlar el entorno ni pretende hacerlo. Mantiene que no duda de que van a «conseguir el objetivo» y añadió que considera que están «sentando las bases para el Celta del futuro».

El técnico catalán cataloga su relación con el club de «normal y cordial». «No tengo ningún problema con nadie. Prefiero centrarme en las cosas deportivas, en lo que pasa dentro del terreno de juego», indicó al ser preguntado por el hecho de que se hable de sus posibles sustitutos. Recordó que en caso de ganar este domingo se pondrían con los nueve puntos que tenía el equipo el curso pasado a su llegada, en la jornada 13, y la cosas se verían distintas.

La Real Sociedad es para Óscar «un modelo como club y equipo» que le gusta mucho. «Tienen un gran entrenador y persona en Imanol. El club le ha dado confianza, conoce perfectamente a los jugadores de allí, el club tiene una filosofía clara de cantera parecida a la de aquí», indicó valorando que en los últimos años están haciendo las cosas bien. Se fijó en que cuentan con Silva, Merino y Oyarzabal, a quienes sitúa entre los diez mejores futbolistas de España, y a los que suma «otros como Portu, mucha gente peligrosa».

Óscar considera que la Real puede hacer «dos equipos diferentes y que estarían luchando prácticamente por lo mismo», porque defiende que juegue quien juegue son un equipo muy difícil de batir. «Nosotros tenemos que seguir siendo competitivos, creyendo en nosotros, insistir en lo que hacemos bien. Seguro que les vamos a competir el partido», confía.

También tiene confianza Óscar en que jugadores que no están ofreciendo su mejor versión la recuperen pronto. «Estamos en el camino de conseguirlo. Ellos están poniendo de su parte para que así sea. Tienen el talento y la actitud y nosotros tenemos que crear un entorno para que se sientan cómodos y saquen su mejor rendimiento». En ese sentido, comentó que Santi Mina lleva tres semanas entrenando muy bien y Denis también. «Eso nos hace ser optimistas y estar seguros de que estamos en el camino correcto».

Respecto a la canterano, señaló que «hay brotes verdes buenos». «Hay jugadores jóvenes a los que estamos dando confianza para jugar en Primera. Hemos tenido la valentía de ponerlos a jugar y han demostrado el nivel que tienen», sostiene. Y respecto a la falta de protagonismo de otros como Okay y Brais. «Solo pueden jugar once de inicio y luego tenemos cinco cambios. Me gustaría que todos fueran titulares, quiero que todos se sientan titulares». Y explicó que muchas veces preparan el partido «no solo para los que inician, sino siendo conscientes de que hay jugadores que te pueden cambiar un partido tanto defensiva como ofensivamente».

El entrenador tiene claro quién va a jugar en portería, pero no lo reveló. «Iván ha asumido con mucha naturalidad un momento complicado. No es fácil para un jugador joven que prácticamente no había jugado en primera tener la presión de suplir aun grandísimo portero como es Rubén», dijo recordando que además el mosense estaba en un momento muy bueno cuando se lesionó. «Lo he hecho con naturalidad. Nadie sabe quién va a jugar y los primeros que tienen que saberlo son ellos», zanjó.