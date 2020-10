Alguacil: «Es injusto que el Celta lleve tan pocos puntos»

0

Vigo 31/10/2020 16:59 h

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, quiere el triunfo ante el Celta para olvidar el traspié contra el Nápoles en Liga Europa y espera a un rival del que no se fía, dijo. Comentó que los tres primeros partidos de los de Óscar fueron muy buenos y «no es normal que lleven tan pocos goles», del mismo modo que le parece «injusto» que lleven tan pocos puntos por «el juego desplegado». «No merece estar abajo. Esperemos que no despierte mañana y ese juego y potencial que tienen lo demuestren a partir de mañana», añadió.

El equipo vigués ha logrado solo cuatro tantos, tres de ellos por medio de Iago Aspas, estadística que a Imanol Alguacil no le dice nada porque «si se ven los tres primeros partidos, ofrecieron un nivel extraordinario». «Acordaros de que también decían lo mismo de nosotros, que no hacíamos goles, y después llegaron muchos en las últimas jornadas», ha señalado.

El preparador realista ha insistido en que quiere el triunfo en Balaídos, no ya por seguir de líder, algo que considera anecdótico cuando varios equipos tienen encuentros aplazados por recuperar, sino para «seguir ganando» y mantener la confianza que tiene su plantilla actualmente. Alguacil ha recordado que no regala halagos a su vestuarios y que él es «el más crítico», pero ha enfatizado que, en el último encuentro ante el Nápoles, los italianos «no jugaron atrás porque quisieran replegarse», sino porque la Real «fue capaz de echarle atrás».

Confirmó que ante el Celta no podrá contar con Igor Zubeldia, que iba a ser sustituto del lesionado Aritz ya que todavía no está recuperado tras su lesión de rodilla, algo que no le preocupa porque cuenta con una plantilla elevada y un filial al que recurrir.

«No es momento de lamentarse, entre estos problemas de lesiones y la covid es posible que tengamos bajas pero hay que seguir intentando mejorar porque tenemos mucho margen para ello», ha concluido