Vázquez: «Silva pudo quedarse en el Celta, sentía que no le querían en el Valencia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 30/10/2020 18:10 h

El actual entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, ha respondido hoy a la pregunta de si David Silva es el mejor futbolista al que ha entrenado en su carrera. Lo tuvo a sus órdenes en el Celta -al que el canario se mide en Balaídos este fin de semana- en la temporada 2005/2006, la única del ahora futbolista de la Real Sociedad en Vigo. Reveló también que en su día el jugador no quería volver al Valencia, por el que estaba cedido.

«Entrené a grandes futbolistas, pero David Silva está entre los grandes», introdujo su respuesta el técnico. Recuerda que había estado cedido en el Eibar y que el Valencia no lo quería, de modo que se interesaron por él y lo consiguieron a préstamo. «Venía cedido y jugó con nosotros un año espectacular, era impresionante y, además, verlo entrenar era para coger una silla y sentarse a verlo. Tenía la admiración de su entrenador y todos sus compañeros», reveló. Cinco de ellos, Giovanella, Lequi, Juan Sánchez, Jesús Perera y Sergio Fernández así lo confirmaban a La Voz esta semana.

Revela Vázquez, asimismo, que «pudo haberse quedado en el Celta» al terminar aquella temporada memorable en que se clasificaron para la UEFA. «El Valencia lo vendía, pero no lo quiso comprar o no lo pudo comprar por problemas económicos», indicó antes de contar lo que calificó como «una anécdota personal» entre ambos. «David vino a hablar conmigo y me dice que no quiere volver al Valencia, porque sentía que no lo querían. En aquel momento era Quique Sánchez Flores el entrenador del Valencia y le dije que cuando Quique lo viese entrenar, al cuarto o quinto partido sería titular. Y la historia fue tal cual. Titular y al año siguiente traspasado por un valor de mercado impresionante. Es un chaval extraordinario, aquel hijo que quieres tener, ese era David Silva».