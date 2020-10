Denis: «Tengo que mejorar con balón y aportar goles»

0

La Voz de Galicia

Vigo 30/10/2020

El céltico Denis Suárez insiste en que su mejor versión está por llegar y también confía en que el equipo vaya a más. El canterano cuenta en una entrevista a los medios del club que se encuentra bien físicamente, aunque ha notado la falta de pretemporada al comenzar el curso lesionado.

Su regreso al Celta ha estado marcado por los problemas físicos, que le han «trastocado bastante», dice. Le ocurrió a la vuelta del confinamiento. «Había trabajado mucho y recuperado mi tono físico y nivel en el campo, pero hay que sacar el lado positivo. Me sirvió para aportar al equipo en otra faceta, desde fuera», indica en referencia a la recta final del curso pasado. Y luego, añade, para trabajar en verano con su preparador físico «para intentar volver lo antes posible».

Ahora se está encontrando bien físicamente. «No tuve pretemporada y estos partidos me están ayudando a coger el tono físico que al principio no tenía», admite. Revela también el salcedense que fue el jugador de campo que más kilómetros hizo en los duelos en los que jugó 90 minutos. «Tengo que mejorar en otras facetas, sobre todo con balón, que es mi punto fuerte y a veces estoy algo espeso. Eso con trabajo y partidos llega», afirma.

Recuerda que la pasada campaña comenzó a un «nivel alto» pero luego llegaron los problemas de tobillo y, recuperado tras el confinamiento, llegó una nueva lesión que achaca a la acumulación de partidos. «Este año casi no he hecho pretemporada, lo que me ha dificultado empezar con todo el equipo», constata. Pero ahora se siente «cada vez mejor en el campo» y sostiene que está «convencido de que el mejor Denis está por llegar».

En cuanto al inicio de liga del equipo, no cree que hayan comenzado «tan mal», exceptuando la visita a Osasuna, donde asume que no estuvieron bien. «Hemos tenido un inicio con equipos importantes en casa, contra el Atlético se compitió, contra el Barça por momentos y fuera de casa, salvo contra Osasuna, hemos competido», opina. Argumenta que «al equipo le falta un poco de madurez» debido a la juventud. «Ciertos jugadores tenemos que darle al equipo el poso que necesita», asume.

Las dos últimas temporadas pesan para el grupo, a juicio de Denis. «Venimos de dos temporadas en las que se sufrió y eso siempre está en la cabeza de algunos jugadores. Está en nosotros revertir la situación», comenta. Entiende que «ciertos jugadores tienen que jugar más liberados, no en el campo, sino mentalmente», porque algunos juegan «con mucha presión» al tener «siempre en mente» esos dos años complicados.

Considera que la falta de gol está relacionada con esa presión. «No nos vamos a engañar, el equipo no está teniendo gol. Han marcado Iago tres y Sergio un gol. Todos tenemos que aportar, yo tengo que aportar mucho más no solo en dar asistencias, sino en marcar», indica. Confía en que con el paso de los partidos se sentirán «más cómodos» y también cree que la falta de público les afecta. «Balaídos apoya y anima mucho, te hacen sentir más cómodo. Por fases del partido noto que en algunas situaciones nos falta esa madurez necesaria para ser un equipo más competitivo».

Presencia de canteranos

Denis Suárez expresa que le «encanta» que jueguen futbolistas de la cantera. «Cuantos más, mejor. Ojalá algún día seamos los once de inicio de la cantera», anhela. Percibe que los que suben lo hacen «con ganas» y llaman fuerte a la puerta para «hacerse un hueco no solo en el equipo, sino en el once». Reivindica que es algo que se debe valorar tanto por parte del club como del técnico, que les está «dando las oportunidades».

Recuerda el salcedense que estuvo en la cantera hasta juveniles. «Sé lo que es para ellos tener el apoyo en el vestuario para que se sientan mejor. He estado en vestuarios y clubes importantes y sé lo que es cuando sube un chico de la cantera», explica. A lo largo de su carrera ha comprobado que «cuanto más cómodos y mejor se sientan, mejor van a competir» y su planteamiento es el de estar ahí «para ayudarles y que den su máximo rendimiento», ya que observa que «lo tienen todo para afianzarse en el primer equipo y al primer nivel en la liga española».

El duelo ante la Real

Respecto al duelo de este domingo ante la Real, Denis dice de los donostiarras que son «un grandísimo equipo, por eso va líder». Se pone en el mejor de los escenarios para indicar que con una victoria se situarían con nueve puntos en mida de la tabla. «Iríamos a Elche pudiendo ponernos muy bien antes del parón si ganamos», afirma.

Suárez recuerda que la temporada pasada los vascos ganaron en Vigo por la mínima y con un hombre menos. «Creo que les vamos a competir, que va a ser un partido competido y que si defendemos bien, vamos a tener opciones de ganarlos porque ellos dejan jugar». Pero no olvida que «cada partido en la liga española es complicado» y para estar donde quieren, dice, deben hacerse «fuertes en casa».