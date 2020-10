Las recetas de Denis y Murillo

0

Vigo 27/10/2020 20:17 h

Los célticos Jeison Murillo y Denis Suárez se pronunciaron en redes sociales tras el partido frente al Levante que se saldó con resultado de empate a unos. En los dos casos lanzaron mensajes con el trasfondo de que deben seguir esforzándose para mejorar la actual situación del equipo. Además, Sergio Carreira se refirió a su debut goleador y Renato Tapia colgó una foto de la celebración del tanto del canterano.

«Más trabajo, más carácter. Ese es nuestro único camino. Seguimos!!», fueron las palabras de Denis Suárez con varias fotos del encuentro. Además, el salcedense se hizo eco de una foto suya junto a Campaña en la que La Liga destacaba la calidad de ambos, así como de una estadística de Afouteza e Corazón sobre los partidos que necesitan los jugadores del Celta para dar una asistencia.

Jeison Murillo, por su parte, escribió: «Cabeza alta. Seguir trabajando #Halacelta». Y Carreira hizo alusión a su presencia en el once ideal de La Liga Fantasy. «Moi orgulloso de poder ser parte do once ideal de La Liga Fantasy e polo meu primeiro gol nela». Recibió multitud de felicitaciones por parte de compañeros y excompañeros de la base del Celta.