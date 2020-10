Óscar: «Tenemos que mirar más qué cosas hacemos bien»

0

vigo 27/10/2020 00:23 h

Óscar García Junyent quiso lanzar un «mensaje optimista», según sus propias palabras, tras el partido de ayer. «Estamos fuera de descenso, hay equipos por debajo y equipos que están muy cerca», indicó añadiendo que solo van siete jornadas de Liga. «Tenemos que empezar a mirar qué hacemos bien y no tanto qué hacemos mal», analizó sin obviar que hay cosas que mejorar, porque de lo contrario no estarían en la posición donde están.

En cuanto a sus declaraciones en la previa de que no pudo comenzar un proyecto de cero como le hubiera gustado, aclaró que hubiera querido «cambios diferentes», pero que la situación actual no lo permitió y, en consecuencia, intenta «trabajar para seguir mejorando a los jugadores individualmente» con los que cuenta para ser «cada vez mejor equipo».

Volvió a mostrarse satisfecho con los canteranos porque «aportan frescura y energía, por eso Gabri ha sido el primer cambio». También elogió las actuaciones de Fontán y Carreira, titulares. Se extendió sobre el lateral y goleador: «Estamos contentos con Carreira, es un chico que nos aporta frescura, es valiente con balón en ataque y es un futbolista que personalmente me gusta mucho. Ojalá siga esta progresión y se afiance». El cambio fue porque tenía problemas en los gemelos.

En cuanto al resto de sustituciones, comentó que «el equipo estaba bien, Santi estaba aguantando balones arriba, Renato iba un poco más fatigado» pero pensaron que ayudaría en los últimos minutos «si había juego aéreo más directo». Tampoco se planteó relevar a Aspas porque «en cualquier momento te puede decidir el partido».

Admitió Óscar que en la primera parte no estuvieron bien con balón, pero mejoraron luego. «Nuestros mejores hombres no han estado muy frescos. En la segunda, después del gol de Carreira, hemos sido superiores y no merecíamos perder», desgranó. Además, comentó que en su opinión sí había fuera de juego en el gol anulado al Levante.