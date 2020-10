«Siempre he cumplido los objetivos y aquí no tiene por qué ser diferente»

0

Vigo 25/10/2020 18:53 h

La situación en la que llega el Celta al partido de mañana tras haber perdido los tres anteriores ha marcado la rueda de prensa previa a la visita al Levante del entrenador, Óscar García Junyent. El técnico no tiene la sensación de que se juegue el puesto, o al menos no se para a pensarlo. «No vivo de sensaciones ni de lo que pasará en el futuro. Vivo del presente, que es el partido del Levante», indicó.

El catalán sostiene que no tiene dudas de que van a lograr los objetivos si tienen «la humildad suficiente». Y recordó que él siempre ha alcanzado las metas marcadas en todos los clubes que ha dirigido. «En los seis o siete clubes donde he estado, siempre he conseguido los objetivos y aquí no tiene por qué ser diferente. Sería la primera vez, siempre he decidido cuándo irme de los clubes», añadió. No obstante, dijo saber en qué mundo se mueve y cuál es el puesto de entrenador.

Insiste Óscar en que se centra en lo que depende de él, que es «seguir mejorando a los jugadoras para seguir creando ocasiones». El acierto del equipo es lo que le preocupa ahora, subrayó. «No pienso en si va a ser un partido decisivo o si tengo dos o tres más, porque me quitaría energía y no es algo que pueda decidir en estos momentos», agregó. Comentó, asimismo, que sufrir tres derrotas seguidas es algo nuevo para él que nunca le había ocurrido antes.

«Quería empezar un proyecto de cero y no ha podido ser»

También aprovechó para dejar claro que las cosas no han sido como esperaba. «Quería empezar un proyecto de cero y debido a las circunstancias de lo que ha pasado y está pasando, no ha podido ser», deslizó. Pero su trabajo ahora es «pensar en el presente». «Tanto el club como yo sabemos las fortalezas y debilidades de este equipo y me toca trabajar para seguir potenciando las fortalezas y mejorar las debilidades que tenemos. Los que deciden son los que mandan», indicó sobre su futuro.

Óscar detecta problemas similares a los del año pasado en cuanto a la definición y al acierto en las dos áreas. «Lo estamos trabajando, estamos incidiendo en ello, pero muchas veces el entrenador depende del acierto de los jugadores», dijo. Percibe que las sensaciones son mejores que las del final del curso pasado y también puso el foco en que son de los equipos que más ocasiones crean en casa pese a haber jugado frente a Valencia, Barcelona y Atlético. «La sensación es que con poco nos han hecho gol, pero estamos creando ocasiones y ese es el camino», apuntó.

El entrenador del Celta considera que ni ellos ni el Levante terminarán donde están ahora y que es pronto para sacar conclusiones. «Han pasado solo seis jornadas y han variado mucho los equipos que han ido de primeros. Creo que al final de la primera vuelta es donde todos hemos jugado contra todos y se puede hacer una valoración más amplia», opinó.

«No podemos poner a los jugadores del B la presión de que sean la solución»

Preguntado por los futbolistas del B y si los considera ya del primer equipo, transmitió un mensaje de cautela. «Están para ayudar, no podemos ponerles la presión de que sean la solución. Estoy contento de trabajar con ellos, tenía buena opinión y me la han confirmado», indicó. Repitió la idea de que no les ha regalado nada y valoró lo que aportan. «Tienen cosas que mejorar, estamos haciendo un plan individual para cada un por las tardes y en el futuro no lejano van a ser importantes en la primera plantilla», vaticinó.

Sobre el papel de Santi Mina, lo catalogó como el único nueve que tienen. «A veces valoramos si puede ayudar más desde el principio o en la segunda parte cuando los defensas están más cansados para liberar a Iago». Comentó que ha jugado buenos minuto y apostilló que «si es consciente del rol que tiene, puede ayudar tanto de inicio como desde el banquillo».

«El club me dijo que Hugo quería salir»

Además, Óscar reveló que el capitán, Hugo Mallo, tuvo intención de dejar el club este verano como se había rumoreado. «El club me dijo que quería salir si le llegaba una oferta. No lo sé de su boca. Fue cosa del jugador y es un tema en el que no intervine».