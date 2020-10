El Celta acumula 17 años sin ganarle a un colista a domicilio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

vigo 23/10/2020 21:44 h

La temporada pasada el Celta no fue capaz de ganarle a ninguno de los equipos de la zona baja de la tabla mientras que puntuó ante todo los grandes. Pero esa circunstancia no es nueva y hay situaciones que se prolongan en el tiempo. Una de ellas es ganar a un colista a domicilio, algo que no hace el conjunto vigués desde octubre del 2003 según los datos de la cuenta de Twitter Afouteza e corazón.

La última vez que lo consiguió fue 17 años atrás y en un escenario muy parecido al actual. Para comenzar fue un 26 de octubre (la misma fecha en la que visitará el Celta al Levante) y lo hizo ante el Espanyol, que era colista mientras que el conjunto vigués que entrenaba Lotina era décimo sexto clasificado, muy cerca de su hábitat natural en los últimos años. Aquel partido terminó con 0-4 pero al final de temporada mientras el cuadro perico remontó para quedarse en Primera los vigueses hicieron el primero de los dos viajes de este siglo al fútbol de plata.

El Celta llegaba a aquel partido con dos derrotas consecutivas (ahora son tres) y todo le salió de cara a los celestes. A los 15 minutos, Luccin abrió el marcador al transformar un penalti que había señalado Daudén Ibáñez por manos de Lopo. Poco después Wome le dio un manotazo en la cara a Juanfran y vio la roja, dejando a su equipo con uno menos durante 56 minutos.

En el segundo tiempo llegaron tres goles más (Milosevic, Mostovoi y Jandro) y los catalanes perdieron al portero Lemmens por roja directa por una entrada a Juanfran.

Aquel encuentro celebrado en Montjuich fue el último que el Celta le ganó a un colista lejos de Balaídos. Desde el regreso a Primera todo el botín celeste es el empate de la temporada pasada a tres goles en Huesca y una igualada sin goles ante el Espanyol (el de la última jornada del curso pasado). Lo demás fueron derrotas ante Deportivo, Mallorca, Málaga y Leganés.

El lunes, ante el Levante, el conjunto vigués intentará cambiar la tradición. La cita llega en un momento de necesidad.