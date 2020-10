Rochina cree que el partido ante el Celta es «idóneo» para romper su mala dinámica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 22/10/2020 18:06 h

El futbolista del Levante Rubén Rochina comentó hoy que confía en que la derrota frente al Athletic no repercuta en sus próximos partidos, el primero de los cuales es el próximo lunes ante el Celta. «No nos va a afectar absolutamente nada de cara a afrontar los siguientes partidos y confiamos plenamente en nuestro trabajo. El partido ante el Celta es idóneo para romper esa dinámica», en referencia a sus tres derrotas seguidas, las mismas que llevan los vigueses.

Rochina señala que en una temporada puede haber partidos en los que el equipo no rinda a su nivel, como ocurrió el pasado domingo, pero indicó que espera que no ocurra más. «Es una liga muy larga y siempre tienes partidos donde no estás todo lo bien que te gustaría y el de Bilbao puede ser uno de esos. Esperemos que tarde muchísimo tiempo en repetirse otro partido así o que no se repita más», dijo el jugador en los medios oficiales del Levante.

Sin embargo, Rochina señaló que «hay que entender que la Liga es así y que puede pasar» en alguna ocasión y subrayó el nivel de los equipos a los que se han enfrentado hasta ahora. «Sabíamos que era un inicio complicado, que teníamos rivales muy buenos, pero el equipo tiene que competir. Es muy pronto, quedan muchísimos puntos y el equipo está con confianza», añadió el jugador valenciano, que se mostró tranquilo por la confianza del equipo.

Además, Rochina añadió que se ha incorporado al equipo «con muchas ganas y muy buenas sensaciones» después de haber debutado el pasado domingo tras más de un mes lesionado por una rotura muscular. «Al final a todos los jugadores nos gusta estar disponibles para ayudar a los compañeros y al equipo. Son cosas que pasan y lo importante es que he tenido una buena recuperación», finalizó.