El firme compromiso de Tapia con el Celta

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 18/10/2020 14:43 h

Renato Tapia fue el internacional del Celta que más minutos disputó durante el parón de selecciones. Por ese motivo, como en el caso de otros compañeros, estaba por ver si podría llegar o no para el partido de ayer, tal y como comentó Óscar en la previa señalando que dependería del cansancio y de como se encontrara cada uno de los futbolistas que habían estado fuera. Pero finalmente, Tapia no solo fue de la partida, sino que completó los 90 minutos y no pareció acusar apenas el cansancio.

Tras el partido, el jugador dio la sensación de estar algo molesto con que se hubiera hablado de la posibilidad de que no jugara. O al menos quiso dejar claro que su compromiso está intacto. Porque se refirió a ello tanto en declaraciones a Celta Media como luego e su perfil de Instagram. «He escuchado por ahí que fui a la selección y no completaba los 90 minutos, pero aquí estoy y las próximas fechas serán igual», señaló el céltico.

Tapia es de la opinión de que si quiere volver a su selección «y sobre todo, jugar» no cabe «poner ninguna excusa para el regreso», indicó. «Tengo que estar los 90 minutos, incluso más», se autoexigió. Y luego, a través de redes sociales, se expresó en la misma línea: «Podrán poner en duda lo que quieran, pero nunca mi compromiso con el equipo. Hoy no se pudo pero me quedo con buenas sensaciones. A mejorar y a seguir equipo que esto recién comienza».