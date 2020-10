Óscar García: «Jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder»

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 17/10/2020 19:25 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, se mostró satisfecho con el trabajo de sus futbolistas pese a la derrota ante el Atlético de Madrid. «Poca cosa más puedo pedir a mis jugadores. Siempre les pido que dejen todo por esta camiseta y sabíamos que iba a ser un partido de intensidad y actitud», introdujo el técnico catalán.

Comentó que el plan de partido que tenían les salió «bien en vista de las ocasiones» que crearon y que les generó el equipo rival. «Pero tenemos que ser más certeros dentro del área tanto en ataque como en defensa», añadió recordando a la vez que «hacerle ocasiones al Atlético de Madrid no es fácil» y que lo lograron aunque fuera sin el premio del gol.

García Junyent valora positivamente esa capacidad de generar ocasiones de peligro, por lo que considera que deben «seguir en ese camino y estar más certeros de cara a portería», valorando que el Atlético solo creó un par de ocasiones, pero tiró de «calidad» para materializarlas. «Ellos no necesitan muchas ocasiones. Estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores, no puedo estarlo con el resultado, pero sobre todo en la primera parte hemos merecido mucho más», señaló lamentando que el fútbol no haya sido «benevolente» con ellos.

Óscar respondió, asimismo, sobre su expulsión, aunque no quiso entrar en detalles. «A los entrenadores se nos mira con lupa y se nos escucha. Estaría bien que alguna vez se pudiera escuchar lo que nos dicen los auxiliares. Y voy a dejar ahí el tema», zanjó. El acta de Martínez Munuera refleja que la expulsión fue motivada por las protestas del técnico a una de sus decisiones tras haber sido advertido previamente.

Preguntado sobre la posible llegada de un delantero que esté libre dada la falta de gol, dio el asunto por cerrado implícitamente sin referirse de manera directa a esa posibilidad. «Tengo la plantilla que tengo, no me sirve de nada pensar si hubiera venido un delantero, este jugador o el otro. Toca seguir trabajando con estos. Hoy han dado un buen rendimiento», valoró.

García Junyent está convencido de que les queda «un pasito más» y de que lo van a lograr. «Jugando así, con la imagen de hoy, vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. No siempre tendremos un Barcelona o un Atlético de Madrid delante y esos son los partidos que hay que ganar», concluyó.