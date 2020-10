Un buen Celta B comienza la temporada sumando

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 17/10/2020 21:37 h

Reparto de puntos en el Municipal Luis Ramos entre Guijuelo y Celta B. Los vigueses, que cuajaron una buena actuación en su estreno, fueron superiores a lo largo de la primera mitad, gozando incluso de ocasiones suficientemente claras como para adelantarse. El segundo acto estuvo más equilibrado, con un conjunto local que mejoró sus prestaciones con los cambios y que puso en aprietos a un filial que supo defenderse en los momento más complicados y que se salvó de encajar algún gol gracias al gran partido de Sequeira.

El encuentro comenzó con un dominio total por parte de los celestes. Muy pronto los de Onésimo tuvieron la primera oportunidad dpara inaugurar el electrónico. Buena jugada colectiva de los visitantes que aprovechó un error de la zaga del Guijuelo para que Lauti sirviera un buen balón al segundo palo, donde Alfon, con todo de cara, remató. desviado.

El dominio del Celta B no cedía. Los centrocampistas del filial dominaban el control del juego ante un conjunto salmantino que no se encontraba cómodo. Así, Mangana gozaría de una nueva oportunidad con un disparo lejano que el arquero local logró despejar con alguna que otra complicación. Pocos minutos después sería Solís quien probaría suerte con un disparo potente desde la frontal que no encontró los tres palos por poco. Buena imagen la ofrecida por el Celta B a lo largo de la primera media hora, aunque sin acierto de cara a gol.

Poco a poco el Guijuelo fue entrando en el partido. Deco, Kamal y Carlos Rubén comenzaron a entrar en juego e hilaban las primeras posesiones de juego fructíferas para los intereses de los locales. No obstante, el ligero dominio local del tramo final del primer tiempo no se materializó con ocasiones claras de gol. El peligro chacinero llegó principalmente a través de acciones a balón parado que los defensores visitantes solventaban con mucha seguridad. Por lo demás solo tuvieron una ocasión clara de Abraham Pozo, quien disparó por encima del larguero de la portería defendida por Sequeira.

La dinámica del partido varió tras el paso por los vestuarios. Jacobo Montes introdujo dos cambios que aportaron frescura en la elaboración del juego del Guijuelo y dotaron al equipo salmantino de mayor inspiración en los metros finales de ataque. La mejoría por parte del cuadro local traspasó las dudas en el juego a los celestes, que veían como la seguridad y el dinamismo ofrecido en el primer tiempo se veían reducidos.

El dominio local, tal y como sucedió en el final del primer tiempo, no se tradujo en muchas ocasiones. Y el tramo final del partido entró en una fase de miedo por parte de dos conjuntos que preferían sumar un punto a estrenar la temporada con una derrota en el casillero. A pesar de ello, llegaría una oportunidad clara para cada bando antes del pitido final del choque. Primero con un disparo de Pino que Sequeira paró demostrando grandes reflejos. Posteriormente, serían los visitantes quienes rozarían la victoria, pero el arquero local Molina salvó a su equipo con una estirada brillante.