Óscar García: «Igualar la intensidad del Atlético es cuestión de mentalidad y actitud»

Vigo 16/10/2020 14:18 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, ve a su equipo con posibilidades de ganar al Atlético de Madrid pese a ser consciente de la dificultad del reto. «Sabemos con quién nos vamos a enfrentar, pero creo que podemos ganar a cualquiera. Tenemos opciones de hacerlo e intentaremos aprovecharlas», indicó el técnico.

No cree que igualar en intensidad al rival sea lo más complicado. «Es cuestión de mentalidad y actitud, es de las cosas más fáciles para sacarlas a recluir en el campo, luego hay cosas técnicas y tácticas, pero la intensidad nace de cada jugador y depende de su actitud y mentalidad», recalcó. Pero también se deshizo en elogios a los de Simeone: «No lo voy a descubrir ahora, lleva bastantes años entre los mejores de Europa, siempre luchando por llegar lejos en Champions, ha ganado muchos torneos, es un equipo muy fuerte.

El entrenador céltico no despejó las dudas sobre si los internacionales estarán en condiciones de jugar. «Lo veremos mañana, tenemos cuatro o cinco que no han podido entrenar ningún día. Veremos cómo están, algunos vienen de viajes largos, tenemos que hablar con ellos y pasar las PCR. No lo sabremos hasta el día del partido», indicó. Le gustaría contar con todos pero «depende de muchos factores: lo cansados que estén, si ellos se ven en condiciones de poder jugar o no», por lo que no lo sabrán a ciencia cierta hasta mañana.

Respecto a la posición de lateral derecho, indicó preguntado por el canterano Sergio Carreira, que es una de las opciones. «Lo venimos siguiendo desde que llegamos, vimos partidos del filial donde fue de los mejores jugadores en ataque. Sabe que lo seguimos, que nos gusa, que ojalá sea del primer equipo en poco tiempo», advirtiendo también que él es consciente de aspectos donde quieren que mejore. «En cuanto las mejore será del primer equipo».

García Junyent no respondió sobre si le convencieron las explicaciones de Miñambres, respondiendo a esa cuestión que quiere cerrar el tema mercado y centrarse en lo que tiene para «sacarle el máximo». Tampoco se moja sobre si es peor o mejor plantel que el curso anterior. «Desde el día 5 sé de qué plantilla puedo disponer y me centro en eso. Quiero mirar hacia adelante y conseguir que los jugadores se comprometan al 100 % a dar su máximo nivel y si es así no sufriremos hasta la última jornada», insistió. Cree que si los jugadores están comprometidos y dan su mejor nivel, estarán bien.

En relación al caso Vadillo, alegó que no le gusta hablar de jugadores que ya no están. Pero aclaró que se lo ofrecieron cuando dirigía al Salzburgo y no lo ficharon. Se quedó con que en el club todos coincidieron en la conveniencia de que acabara saliendo en el mismo mercado en que había llegado: «Hubo acuerdo entre todos los estamentos en que lo mejor era que saliera para liberar una ficha y que pudiera jugar más».

Por último, comentó que le gustaría jugar con público aunque fuera con aforo limitado, pero que «las autoridades son las que deciden», y respondió sobre el traslado a la ciudad deportiva. «Primero tienen que darnos el ok a que ya está todo, cuando esté todo a punto estaré encantado de ir a entrenar allí. Sé que es un proyecto importante para el club, serán unas instalaciones muy dignas de un equipo de Primera y dodo el mundo ilusionado en poder ir cuanto antes».