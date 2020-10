Iván Villar: «La gente que me rodea siempre me transmitió confianza»

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 14/10/2020 15:58 h

El guardameta céltico Iván Villar comentó este miércoles que está contento con su rendimiento bajo palos, aunque sin ocultar que le gustaría «haber conseguido más puntos» de los que tiene el equipo Asegura confiar en que llegarán y no se ocupa de pensar si Rubén recuperará la titularidad cuando esté de nuevo disponible. «Es una decisión del míster. Voy a intentar entrenar para ponérselo difícil y que el que juegue esté mejor preparado», comentó.

Del mosense no sabe cuánto le queda para estar listo, pero confirmó que lleva un par de semanas entrenando con ellos. «No sé los tiempos que requiere cada lesión. Les deseo que se recuperen cuanto antes porque es bueno para el grupo y espero verlos con nosotros», dijo haciendo extensivas sus palabras a Sergio Álvarez, que sufrió un pequeño frenazo en su recuperación a raíz de tener que estar confinado tras dar positivo en covid-19.

Villar asegura no saber si hubo dudas respecto a su papel de portero titular por las lesiones de sus compañeros. «Estaba centrado en lo que dependía de mí, que era entrenar todos los días al máximo y estar preparado para cuando me tocara jugar, hacerlo lo mejor posible», afirmó. Asegura que él se sentía tranquilo y que tuvo el apoyo de su entorno. «Me centro en lo que depende de mí, que es entrenar cada día al 100 %. Tanto la gente del club como mis compañeros y la gente que me rodea me transmitieron su total confianza», agradeció.

El hecho de ser el único guardameta del primer equipo disponible durante todas estas semanas no le ha supuesto una presión añadida, según cuenta el canterano. «Ser portero del Celta para mí es una gran responsabilidad sea en una situación u otra. Siempre intento dar el máximo», expresó. Además, no recurrió a ayuda psicológica extra. «Hice lo que llevo haciendo toda la vida jugando. Llevo aquí trece años y desde la canterano nos preparan bien para cuando demos el salto», señaló.

Ahora, a medida que suma minutos, adquiere experiencia y «eso es bueno», valora. «Intento reflejar en los entrenamientos lo que harían en los partidos, entrenar y prepararme lo mejor posible». El duelo frente al Atlético lo afronta «como otro más, con mucha ilusión y ganas y esperando que los tres puntos se queden en Vigo». No oculta que le gustaría que hubiera afición en el campo. «Es una ilusión que tengo desde que llegué aquí: jugar con Balaídos lleno y me gustaría cumplirla pronto, que estén con nosotros en Balaídos cuanto antes».