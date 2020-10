Murillo no tuvo minutos en la victoria de Colombia y hoy le toca a Okay

0

VIGO 11/10/2020

Jeison Murillo no tuvo protagonismo en su regreso a la selección colombiana y no participó en el partido clasificatorio para Catar 2022 en donde Colombia se impuso con solvencia a Venezuela (3-0). Pese a no haber tenido minutos, Murillo lo celebró a través de sus redes sociales: «Gloria a Dios por la victoria. Gran trabajo de todo el equipo», escribió en Instagram el central. En la madrugada del martes al miércoles se enfrentarán a Chile.

Hoy será el turno para Okay con Turquía en el segundo de los tres partidos programados para este parón. Su selección visita Moscú para medirse a Rusia dentro de su grupo de la Nations League. Para la madrugada está previsto un Ghana-Catar en el que podría tener protagonismo Aidoo después de haber sido suplente ante Mali.