Los movimientos del Celta en el mercado, vistos por los lectores de Grada de Río

Vigo 11/10/2020

El Celta cerró un mercado controvertido con tres fichajes (cuatro contando el de Álvaro Vadillo) y cinco salidas, aparte de renovar a dos de sus futbolistas. Preguntados los lectores de Grada de Río por cada uno de estos movimientos, un total de doce, en ocho de ellos son más los votantes que los consideran acertados que los que no. Son resultados a 10 de octubre y con la encuesta aún abierta.

El movimiento que se considera más acertado es el fichaje de Renato Tapia, con un 96 % de apoyos. Le sigue muy de cerca otro de los fichajes, que en este caso era un regreso, Jeison Murillo, con un 95 % de síes. Y tampoco va muy a la zaga la rescisión del contrato de Robert Mazan, vista con buenos ojos por un 94 % de los que expresaron su opinión.

También una amplia mayoría, la misma con un 78 % en cada caso, respalda la incorporación de Miguel Baeza, procedente del Real Madrid Castilla, y la venta de Pione Sisto al Midtjylland. De cerca les sigue la cesión de Juan Hernández al Sabadell, con un 75 % de respuestas afirmativas. Por detrás, pero también con más partidarios que detractores, están la renovación de Sergio Álvarez (65 %) y la cesión del Toro Fernández al Zaragoza (55 %).

El movimiento que más dudas genera es la cesión de Jozabed al Málaga tras renovar su contrato y con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, ya que al 51 % no le parece un movimiento acertado, por el 49 % que sí lo considera positivo.

Las negativas más contundentes son para los dos movimientos protagonizados por un mismo jugador: Álvaro Vadillo. Su fichaje no fue un acierto para el 71 %, mientras que un 67 % no cree que se haya hecho bien en cederlo al Espanyol. Por último, un 65 % no hubieran renovado a Brais Méndez este verano.