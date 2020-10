Cuenta atrás para el inicio de liga del Celta B

0

Más de siete meses después de que su tercer triunfo consecutivo en la temporada 2019/2020, frente al Sanse en Barreiro, sacara al Celta B en el que sería su último partido de esa temporada (pese a ser en la jornada 28, la interrumpirse la liga debido a la pandemia), el Celta B volverá a disputar un partido oficial el próximo sábado, día 17.

Ayer la Federación dio a conocer los horarios de la primera jornada de liga en Segunda B, en la que el equipo de Onésimo visitará al Guijuelo -equipo que dirigen los hermanos Montes- desde las 17.30 horas. Coincidirá así este inicio con la recta final del Celta-Atlético en Balaídos que comenzará a las 16.00.

Con respecto al once de aquel último partido, hay cinco jugadores que ya no pertenecen al club (Rosic, Moha,Yeboah, Jacobo González y Javi Gómez). Pero la lista de bajas en el plantel de Onésimo es mucho más larga e incluye también a futbolistas como Manolito Apeh, Juan Ros, Sergio Bermejo, Dani Molina o Manu Farrando, que habían acumulado muchos minutos no solo la pasada temporada, sino en las anteirores.

Además, José Fontán está en dinámica del primer equipo -como Gabri y Miguel Rodríguez, que aún no ha debutado en el Celta B y está por ver si su equipo este curso será ese o todavía el Juvenil de División de Honor- y Carreira y Pampín, que también fueron convocados por Óscar García la pasada semana.

Tampoco es corto el capítulo de altas del conjunto vigués. Las siete caras nuevas (sin contar el regreso de Manu Justo con una nueva cesión) son el delantero Alfon, el portero Patrick Sequeira, el defensa Lucas Cunha, el mediocentro Jordan Holsgrove, el extremo Bruninho Gonçalves y el central Brian Ferrares, cuya llegada se anunció esta misma semana.