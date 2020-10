Hugo Mallo, entre tres y cuatro semanas fuera

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 09/10/2020 13:01 h

Las malas noticias respecto al capitán del Celta, Hugo Mallo, se han confirmado esta mañana. El club anunció ayer que en la sesión vespertina el defensa había sufrido una lesión musucular en los isquiotibiales pendiente de pruebas. Esta mañana se ha anunciado que su período de baja oscilará entre las tres y las cuatro semanas.

PARTE MÉDICO | Hugo Mallo sofre unha rotura fibrilar no bíceps femoral interno da súa perna dereita. Ánimo e forza, capitán!



🔗 https://t.co/5nvxBcqwfC pic.twitter.com/TRXWmSAlU2 — RC Celta (@RCCelta) October 9, 2020

"O lateral do RC Celta Hugo Mallo sofre unha rotura fibrilar no bíceps femoral interno da súa perna dereita, segundo desvela a ecografía que lle realizaron esta mañá os servizos médicos do club", comunica el club en su página web. Se trata de una rotura de grado I que mantendrá inactivo al capitán entre tres y cuatro semanas.

Este contratiempo se suma a la lesión de Kevin Vázquez, que se produjo a finales de septiembre y cuya estimación de período de recuperación era de cuatro a seis semanas. Desde que el nigranés no estaba disponible, el canterano Sergio Carreira había entrado en las convocatorias.